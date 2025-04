Bova Marina, l’opposizione: “l’Amministrazione Zirilli delegittima l’operato precedente”

StrettoWeb

“L’Amministrazione Zirilli, con evidente mala fede, quando non sa come districarsi rispetto ad errori clamorosi tenta di delegittimare l’operato di chi gli ha consentito, oggi, di rendersi protagonista sulla stampa e sui social senza realmente aver fatto nulla. Dalle strisce pedonali all’ospedale di comunità, si resta in attesa di un’iniziativa o un risultato a sua firma. Uniche “creazioni”, lo sdoppiamento del settore tecnico che ha portato prima all’arrivo e dopo alla fuga del professionista scelto e l’assegnazione dell’alloggio Aterp fuori graduatoria, durato giusto il tempo di capire che esistono le procedure, stessa superficialità utilizzata per l’impegno di risorse economiche destinate agli interventi di somma urgenza che si spera non diventino debiti fuori bilancio“. E’ quanto afferma il Gruppo Consiliare “Bova Marina progetto futuro”.

“Riguardo l’Ospedale di comunità è comprensibile a chiunque che se un’area, la stessa su cui sarebbe dovuta sorgere l’opera, risultava occupata dall’AISM, di certo non si sarebbe potuta concedere all’Asp per la realizzazione della struttura. Il Sindaco cerca di giustificare il fatto di aver espresso voto contrario asserendo che tale decisione fosse derivata dalla mancata conoscenza: falso! era ben nota l’intenzione di rientrare nella disponibilità dell’Area dell’ex seminario, al fine di poter siglare l’accordo con l’Asp che oggi permette di dare inizio a quella che per Bova Marina e per chi necessiterà dei servizi, può ritenersi un’opera di fondamentale importanza”, rimarca la nota.

“Le polemiche di cui parla il sindaco, criticando chi “non ha proposte o contenuti da offrire”, al contrario offre molto di piu: progetti esecutivi! Il clima di divisione non è voluto che da lui stesso che non perde occasione per denigrare l’Amministrazione precedente dimenticando di trovarsi sulla linea di traguardo senza aver partecipato alla gara, non dimostrando un pizzico di umiltà e riconoscendosi meriti di altri“, conclude la nota.

