Bova Marina, consegnati ufficialmente i lavori per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità

StrettoWeb

Consegnati ufficialmente, in data odierna, i lavori per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Bova Marina. Un progetto atteso da tempo che finalmente prende il via, grazie all’impegno dell’ASP di Reggio Calabria e della Regione Calabria. Alla consegna erano presenti, oltre al Sindaco del comune di Bova Marina, l’Ing. Fabio Iaccino, RUP dell’ASP RC, l’Ing. Pasquale Penna, Direttore dei Lavori, il Geom. Graziadei, per l’impresa che eseguirà i lavori.

L’amministratore comunale “ringrazia il Presidente della Regione Calabria, On. Roberto Occhiuto, per la visione che sta portando avanti a livello regionale e che oggi diventa realtà anche nel nostro Comune. Questo ospedale rappresenterà un passo concreto per migliorare i servizi sanitari sul territorio”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.