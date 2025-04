Bonifica Sin Crotone, il Commissario straordinario: “la forza del diritto al servizio della salute dei cittadini”

StrettoWeb

Il Commissario straordinario delegato per gli interventi di bonifica e riparazione del sito contaminato di interesse nazionale di Crotone-Cassano-Cerchiara di Calabria, prof. Gen. B. (ris) Emilio Errigo ha scritto una lettera ai cittadini calabresi per informare sul proprio operato in merito alla problematica della quale è stato chiamato a occuparsi.

“Cari cittadini calabresi,

mi rivolgo a voi da orgoglioso calabrese, come Commissario Straordinario di Governo per il SIN di Crotone, come uomo dello Stato, come servitore delle istituzioni pubbliche, sempre fedele ai principi fondanti del nostro ordinamento.

In un contesto in cui per tanto tempo si è atteso, discusso, rinviato, il 3 aprile 2025 scorso ho ritenuto doveroso intervenire con un’ordinanza dettagliata – (reperibile al seguente link: https://www.sincrotonecassanocerchiara.it/ordinanze/)– sulla bonifica di un sito che, non certo a caso, è inquadrato come sito di INTERESSE NAZIONALE.

L’interesse nazionale è ciò che serve a proteggere e far crescere il benessere, la sicurezza, la libertà e l’identità di un Paese e dei suoi cittadini. Sono argomenti importanti che uno Stato deve difendere o realizzare per garantire il futuro della propria comunità.

Emanare l’ordinanza n. 1/2025 è stata una scelta dettata dall’urgenza e dalla responsabilità che il mio ruolo comporta. Quando i fatti diventano chiari, le decisioni – benché richiedano un giusto tempo tecnico di analisi e ponderazione – non possono essere rimandate.

Crotone attende da decenni una bonifica. I cittadini attendono risposte ed è a voi che questa ordinanza parla indirettamente. Certo, lo fa con un linguaggio doverosamente burocratico, ma con la concretezza che i tempi esigono.

Ho sempre nutrito profondo rispetto istituzionale per la buona politica e per le amministrazioni territoriali che si muovono quotidianamente tra problematiche sociali di ogni genere, vincoli molto complessi, risorse contenute e spesso insufficienti, nel tentativo – il più delle volte autentico e sincero – di operare per il bene comune. Ragione per la quale, sin dall’inizio del mio mandato, mai mi sono sottratto a interventi pubblici in ogni sede possibile (Consiglio Regionale, in Consiglio Comunale, in confronti con associazioni, comitati e sindacati). Ma la dialettica politica, le divergenze di vedute, le logiche di schieramento partitico, la ricerca di equilibri possono rallentare processi vitali. E quando la salute collettiva è in gioco ogni prolungata esitazione ha un costo.

In un processo complesso, molto risalente nel tempo e particolarmente delicato come quello della bonifica del SIN di Crotone, credo sia poco utile – e potenzialmente dannoso – impostare il dibattito pubblico sullo scontro istituzionale o parlare di “collettività vittima dell’Ordinanza”.

Questa narrazione a mio avviso alimenta tensioni e, al tempo stesso, allontana i cittadini dalla comprensione della realtà.

Non siamo di fronte a blocchi contrapposti che si fronteggiano, ma a una sfida collettiva che richiede cooperazione. I soggetti coinvolti nella bonifica devono muoversi con responsabilità precise in mezzo a quadri regolatori internazionali, europei e nazionali molto articolati, strumenti tecnici, soggetti privati e pubblici chiamati a rispondere a norme, a obblighi e scadenze.

Sarò il primo a battermi affinché la cittadinanza possa esercitare, nel rispetto della legalità, il proprio diritto a esprimere opinioni e preoccupazioni, e perché no, un civile e democratico dissenso. Ma sarò anche il primo a battersi affinché si evitino le semplificazioni. La verità, in vicende complesse come questa, non può e non deve essere ingabbiata in narrazioni ridotte e sintetizzate per slogan.

È invece fondamentale che si affermi con forza la cultura dell’approfondimento, dell’informazione, del confronto costruttivo, istituzionale, trasparente. Perché solo in questo modo i cittadini possono davvero comprendere, valutare e – se lo ritengono – criticare ma sulla base di elementi reali, e non di rappresentazioni che alimentano sfiducia.

L’ordinanza commissariale stabilisce una linea operativa fondata su fatti concreti:

l’unica discarica italiana autorizzata dalla Regione Calabria, attrezzata e sottoposta periodicamente a controlli per ricevere rifiuti pericolosi è a Crotone .

per ricevere rifiuti pericolosi . Regione, Provincia e Comune hanno deciso che i rifiuti pericolosi del SIN di Crotone devono essere smaltiti inderogabilmente fuori dalla Calabria, proprio dove è possibile farlo in sicurezza.

La discarica di Crotone, tuttavia, riceve da altri luoghi della Calabria stessa e da altre regioni italiane tutti i giorni tonnellate di rifiuti pericolosi come quelli del SIN di Crotone.

Cari cittadini, questi fatti non sono in linea con il diritto. E io sono stato nominato per decidere secondo i dettami del diritto. Ecco perché ho deciso nel solco della legalità, dell’equilibrio e del rispetto delle norme in vigore. Il mio compito istituzionale è quello di accelerare, promuovere e coordinare un processo di bonifica che, a Crotone, Cassano e Cerchiara, è atteso da troppo tempo.

C’è chi ha ricordato che non opero attraverso un mandato popolare. È vero! Ma ho un mandato istituzionale chiaro. E quel mandato lo onorerò sino all’ultimo giorno con la stessa fedeltà con cui, da appartenente alla Guardia di Finanza, ho giurato sulla Costituzione della Repubblica.

Non c’è firma più sentita, più convinta, di quella che ho apposto su questa ordinanza. Se questa firma servirà ad evitare anche solo una malattia in più, o una vita spezzata, a causa degli agenti inquinanti che infestano il nostro territorio, io sentirò di aver fatto il mio dovere.

A chi sostiene che spostare i rifiuti di pochi chilometri non risolva il problema, chiedo: è davvero preferibile lasciarli accatastati a pochi passi dal mare, con il rischio concreto di compromettere il deflusso dell’Esaro in caso di esondazione? Oppure è più sensato trasferirli in un sito, autorizzato più volte dalla Regione Calabria, sottoposto a controlli periodici e destinato proprio allo smaltimento in sicurezza?

L’ordinanza include, tra le misure straordinarie, anche la possibilità di ricorrere all’avvalimento delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. Sebbene questa opzione possa sembrare eccessiva, non va interpretata come un gesto di forza. Non si tratta, e non si tratterà mai, di una misura punitiva, bensì di una risorsa da attivare all’occorrenza come strumento di difesa e protezione civile a supporto della collettività, quando questa chiede aiuto e lo merita.

Nel 2008, l’Esercito italiano fu chiamato a rimuovere la spazzatura che soffocava le strade di Napoli. Abbiamo visto uomini in divisa e mezzi specializzati dopo ogni terremoto (in Irpinia, in Umbria, in Abruzzo). Lo abbiamo visto recentemente nei giorni drammatici dell’alluvione in Emilia-Romagna o a Bergamo durante il primo picco del Covid.

Senza dimenticare l’azione quotidiana nelle nostre strade e nelle nostre città di uomini e donne in divisa; lo Stato fa il proprio dovere, nel silenzio, con disciplina e umanità.

Gli appartenenti alle Forze Armate e Forze di Polizia non sono mai “contro” i cittadini. Sono “con” i cittadini. Sono parte di questa comunità. Servono in certi momenti a costruire, a proteggere, a intervenire dove serve competenza, sacrificio, ordine.

In certe emergenze – e quella ambientale di Crotone lo è a pieno titolo – non si può chiedere alla normalità di risolvere ciò che solo uno strumento straordinario può affrontare.

Io sono qui per questo. Per assumermi questa responsabilità. Per affermare, senza arroganza e con la forza del diritto, che questa Calabria, la mia Calabria, merita fermezza.

Sento, oggi più che mai che con me ci sono molti cittadini onesti. Le nuove generazioni. I volti di chi chiede giustizia, dignità, tutela. Agire non è dividere. Agire, per me, significa essere al servizio dello Stato”.

