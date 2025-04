Bologna, scontri tra manifestanti e forze dell’ordine: “prendiamoci la piazza di Lepore”

StrettoWeb

E’ caos a Bologna a causa degli scontri tra polizia e attivisti, che hanno manifestato contestando il riarmo in concomitanza con la piazza per l’Europa. I manifestanti volevano raggiungere piazza Nettuno, dove era in corso la manifestazione promossa dai sindaci di Bologna e Firenze, ma sono stati fermati dalle forze dell’ordine. All’inizio di via Rizzoli i manifestanti hanno urlato: “prendiamoci la piazza di Lepore”.

Hanno quindi iniziato a fare pressione contro il cordone della celere posto a sbarrare la strada e a impedire l’accesso verso il Comune. Ci sono stati degli scontri ed i giovani sono stati respinti indietro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.