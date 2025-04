Bivongi, che fine ha fatto la promessa del campo sportivo?

StrettoWeb

Il Bivongi Calcio che sta facendo un buon campionato di Prima Categoria, Girone C, vorrebbe un nuovo campo nella felice ipotesi possa arrivare anche la Promozione. A difendere i tifosi e le aspettative della Dirigenza bivongese è Nicola Lombardo, ex capogruppo di minoranza in Consiglio comunale. Era fine marzo dello scorso anno quando il vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace e l’ex sindaco Vincenzo Valenti annunciavano pubblicamente la realizzazione di un campo sportivo in erba sintetica a Bivongi. Tuttavia, con l’inizio di aprile, il progetto promesso sembra essere svanito nel nulla, senza alcun segno di avanzamento.

“Sono certo che Versace sia una persona di parola – dichiara Lombardo – e proprio per questo credo che debba mantenere la promessa fatta ai bivongesi. Aveva garantito che entro marzo 2024 il campo sportivo sarebbe stato trasformato da terra battuta in erba sintetica. Gli sportivi e la comunità meritano chiarezza: il progetto verrà realizzato o è stato accantonato?“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.