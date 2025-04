Basket, per il Rende vittoria fondamentale per il piazzamento playout

StrettoWeb

Una vittoria di vitale importanza per la Sintegra Rende contro Termoli, terza forza del torneo. 72-62 il punteggio finale ed i sorrisi in casa biancorossa. “Vittoria strameritata”, spiega coach Carbone, a fine gara. Partita ancora una volta ricca di emozioni e di alta carica agonistica. La Sintegra Rende si aggiudica una gara che potrebbe valere una posizione utile a disputare il turno playout col fattore campo favorevole. In attesa, ovviamente, delle altre partite da giocare tra Marigliano e Mola e poi tra Catanzaro e Benevento.

“La Sintegra ha costruito il suo successo in difesa dove ha concesso veramente poco agli avversari. Buona prestazione di squadra con Baquero De Angelis e Gatta che hanno trascinato il gruppo alla vittoria”, ha aggiunto Carbone, visibilmente soddisfatto. In attesa degli scontri odierni, la Sintegra si gode la vittoria con grande ottimismo ed una ritrovata verve sportiva utilissima per il finale di stagione.

Tabellino

Sintegra Rende 72 – Termoli 62

Rende: Gatta 14, Donnici, Byrne 20, Lucadamo, Ginefra, Ballati 1, Diouf 2, Baquero 17, Guido, Facciolà 6, De Angelis 12.All. Carbone

Termoli: Manes Gravina 0, Bocevski 6, Matera 6, Tersillo ne, Canistro 5, Cherubini 4, Nwokoye 7, Caresta 5, Buonanno, Raupys 29.

Arbitri: Laveneziana e Conforti

Note: parziali 15-22; 20-12; 19-13; 18-15

