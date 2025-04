Basket Rende, a giugno il campus estivo multisport | INFO

StrettoWeb

Con la chiusura dell’anno scolastico avrà inizio un importante servizio di supporto alle famiglie. I ragazzi d’età compresa tra i 5 e 12 anni potranno usufruire del Campus estivo: iniziativa che prevede sport, giochi di intrattenimento, visione video e tanto altro nell’orario mattutino dalle 8.30 alle 13.30. A darne annuncio sono i protagonisti del basket rendese che stanno per terminare i relativi campionati agonistici.

“I genitori potranno contattarci per ricevere info sui costi che daranno ampie possibilità di scelta con tariffe settimanali e giornaliere e sconti per appartenenti allo stesso nucleo familiare. Prenota subito“, annunciano dal club Bim Bum Basket Rende. L’appuntamento è, come sempre, al Polifunzionale di Quattromiglia. Dal 13 giugno, dunque, da lunedì a venerdì e dalle 8,30 alle 13.30, tante attività sportive e giochi. L’estate è il momento perfetto per coltivare passioni, fare nuove amicizie e crescere, sia come persone che come sportivi. Per i giovani amanti del basket, il campus estivo al Polifunzionale di Quattromiglia rappresenta un’occasione unica per immergersi completamente in questo sport, migliorare le proprie abilità e vivere un’esperienza indimenticabile.

Partecipare a un campus estivo dedicato al basket, ma non solo, non significa solo affinare la tecnica e i fondamentali del gioco, ma anche sviluppare valori importanti come il lavoro di squadra, la disciplina e la resilienza. Il Polifunzionale di Quattromiglia offre un ambiente stimolante e ben attrezzato, dove i ragazzi possono allenarsi sotto la guida di istruttori qualificati e condividere la loro passione con altri giovani.

“Un campus estivo non è solo un luogo di allenamento, ma un laboratorio di vita, dove i giovani imparano a superare le sfide, a collaborare e a credere in se stessi“, rilanciano dalla società biancorossa. Oltre agli allenamenti, il campus offre attività ricreative e momenti di socializzazione che arricchiscono l’esperienza dei partecipanti. È un’opportunità per creare ricordi indelebili, stringere nuove amicizie e, perché no, scoprire talenti nascosti.

Per i genitori, il campus estivo rappresenta una scelta ideale per garantire ai propri figli un’estate attiva e stimolante, lontana dalla monotonia e dalle distrazioni digitali. Per i ragazzi, è un’occasione per vivere il basket in modo autentico, divertente e formativo.

