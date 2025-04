Basket in carrozzina, 3 su 3 Reggio BiC in Europe Cup: battuto il Manchester e semifinale conquistata!

StrettoWeb

La Fisiosanisport Reggio Bic non si ferma più. La formazione reggina, guidata da coach Cugliandro, supera con autorità il Manchester Revolution (59-72), centrando la terza vittoria consecutiva e volando così in semifinale di Eurocup 3, come da obiettivo stagionale. Un traguardo importante che conferma la straordinaria stagione dei reggini, ora tra le prime quattro squadre d’Europa.

La cronaca della partita

L’approccio alla gara della Fisiosanisport è perfetto: un parziale iniziale di 8-0 mette subito pressione agli inglesi, costretti a rifugiarsi in un rapido timeout. Manchester tenta di rientrare, ma i reggini rispondono colpo su colpo, mostrando grande solidità di squadra e percentuali alte al tiro, chiudendo il primo quarto avanti 14-18. Il secondo periodo si apre con qualche difficoltà per i calabresi, che accusano un momento di poca lucidità permettendo agli avversari di riportarsi sotto. Coach Cugliandro corre ai ripari con un timeout provvidenziale: al rientro, la squadra riprende in mano il match, anche se Manchester rimane sempre minacciosa. Nonostante l’uscita per falli del capitano reggino, la Fisiosanisport mantiene il vantaggio chiudendo il primo tempo sul 29-37.

Il terzo quarto è caratterizzato da grande equilibrio: si segna e si sbaglia da entrambe le parti. Manchester approfitta di alcuni falli reggini, ma Clemente, Sripirom e Pimkorn trascinano la Fisiosanisport, che riesce a scappare fino al +11. Un’ottima difesa finale e il canestro sulla sirena di Messina fissano il punteggio sul 46-57 a dieci minuti dal termine. Nel quarto decisivo, i ragazzi di coach Cugliandro mettono il turbo: intensità difensiva, ripartenze rapide e un fallo tecnico comminato agli inglesi spianano la strada ai reggini. Manchester prova il tutto per tutto, ma la Fisiosanisport mantiene lucidità e solidità, ampliando il vantaggio fino al 59-72 finale che vale la semifinale. Un successo che regala a Reggio Calabria un posto tra le prime quattro d’Europa. Questo pomeriggio alle 16:30 italiane, la Fisiosanisport affronterà Padova per un emozionante derby italiano che promette spettacolo.

Il tabellino

Fisiosanisport Reggio Bic: Pimkorn 7, Likic 2, Carvalho 8, Ivanov, Blomquist 10, Clemente 28, De Horta, Sripirom 15, Messina 4, Giglio.

Coach: Cugliandro

Manchester Revolution: Love 10, Baines 14, Jama 15, Cavanagh 5, Edward 13, Horan, Pullen, Williams 2. Coach: Johnson

Parziali: 14-18, 15-19, 17-20, 13-15

