Basket in carrozzina, buona la prima della Reggio BiC in EuroCup: battuti i Sitting Bulls 61-85

StrettoWeb

Parte col piede giusto l’avventura europea della Fisiosanisport Reggio Bic, che nella gara d’esordio delle Final Eight di Eurocup supera con autorità i Sitting Bulls con il punteggio di 61-85. Un match in cui i reggini, nonostante qualche fase di nervosismo e una terza frazione opaca, hanno saputo imporsi grazie a un gioco corale efficace e alle straordinarie prestazioni del bomber brasiliano Juninho Clemente e del cecchino thailandese Pimkorn.

La cronaca della partita

Dopo un avvio ritardato per problemi tecnici all’impianto, la squadra allenata da coach Antonio Cugliandro prende subito in mano il controllo della gara. Forte di una difesa aggressiva e un contropiede letale, Reggio si porta avanti 12-4, trovando canestri preziosi soprattutto con Clemente, autentico trascinatore dell’incontro. Nonostante il tentativo di rientro dei Sitting Bulls, il primo quarto si chiude sul 29-16 per la Fisiosanisport, che mostra subito grande lucidità nelle scelte offensive.

Nel secondo periodo, i Sitting Bulls provano a ricucire lo strappo ma vengono ricacciati indietro dai colpi da tre di Pimkorn, che si conferma una delle armi più pericolose dell’attacco reggino. Qualche fallo in attacco di troppo rischia di rallentare l’inerzia, ma la squadra calabrese tiene botta e va all’intervallo lungo con un buon vantaggio: 30-41.

La terza frazione è quella più difficile per i reggini, che faticano a ritrovare ritmo e permettono ai Sitting Bulls di accorciare fino al -5. È in questo momento che coach Cugliandro richiama all’ordine i suoi con un provvidenziale timeout. La reazione non si fa attendere: Reggio Bic ritrova fluidità in attacco e chiude il periodo avanti 44-57.

Nell’ultimo quarto, è un vero e proprio monologo dei ragazzi di Cugliandro. Clemente continua a colpire senza sosta, chiudendo con ben 40 punti personali, mentre Pimkorn lo affianca con 26 punti, firmando una prestazione scintillante. Reggio Bic allunga definitivamente, chiudendo la gara sul +24 e portando a casa una vittoria meritata e preziosa. Con questa vittoria la Fisiosanisport Reggio Bic si proietta con entusiasmo alla prossima sfida, in programma oggi alle 17:45 (ora italiana) contro il Club Amivel formazione che è favorita nella vittoria finale. Un altro ostacolo sulla strada europea di una squadra che ha dimostrato carattere, compattezza e qualità.

Il tabellino

Fisiosanisport Reggio Bic: Pimkorn 26, Likic, Carvalho 2, Ivanov, Blomquist 2, Clemente 40, De Horta, Sripirom 13, Messina 2, Giglio Coach: Antonio Cugliandro.

Sitting Bulls: Wastian 2, Grmela 2, Hayirli 30, Simonek 8, Herman, Bojanec, Rekanovic, Pliska 8, Nourfaza. Coach: Zankl.

Parziali: 16-29, 14-12, 14-16, 17-28

Prossimo appuntamento: Fisiosanisport Reggio Bic – Club Amivel | Oggi ore 17:45 (ora italiana)

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.