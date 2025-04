Avellino-Viola, Playoff in palio: la presentazione del match

StrettoWeb

Alla Redel Viola occorre vincere. I tifosi neroarancio attendono risposte dalla squadra. Domenica 27 aprile alle ore 18, con diretta sui canali ufficiali del team di casa, è sfida decisiva contro la Scandone Avellino. Tutte le gare dell’ultima giornata del Play In Gold si giocheranno in contemporanea per consentire il regolare svolgimento dell’ultima di campionato. Teatro della gara sarà lo storico impianto del Pala Del Mauro.

La voglia è invertire un trend negativo ed un’ involuzione inaspettata nella seconda parte del campionato dei neroarancio che hanno perso punti preziosi e sono apparsi in alcune gare opachi e spenti. Voglia di ritrovare gioco, punti e vittoria calcando uno dei rettangoli di basket più difficili del girone.

Tocca vincere per festeggiare un obiettivo che sembrava ormai scontato e dare spinta e motivazione all’ambiente per un eventuale prosieguo di stagione. Tocca vincere anche per evitare calcoli relativi alle sfide del turno odierno affinché non si verifichi l’eventualità secondo cui la Viola e Reggio concludano in anticipo la stagione e i neroarancio , dunque, lascino anzitempo il campionato. Occorrerà metterci la massima attenzione e grande motivazione a far bene.

Nella sfida di andata gli irpini espugnarono il Palacalafiore con il 65 a 70 finale. La Scandone è già certa del Playoff ma lotta per il piazzamento finale.

Alla guida della squadra Coach Nino Sanfilippo con a disposizione nel roster Tommaso Pichi al tiro, l’esperienza del quarantenne Carlo Cantone, specialista in vittorie di campionati e insieme atleti del calibro di Paolo Zanini, Soliani, Stefanini, l’esperto Andrea Iannicelli, il giovane Stentardo e Jaskus.

Arbitrano i signori Emanuele Bombace di Giugliano (NA) e Mauro Sacco di Salerno.

