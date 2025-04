Avellino-Viola, le combinazioni Playoff: dal 4° posto a restare fuori, tutti gli scenari

StrettoWeb

Da prima in classifica a inizio Play-In Gold, la Viola si ritrova a fare i calcoli all’ultima giornata per capire se e quale posizione occuperà ai Playoff. I neroarancio si giocano tutto ad Avellino, anche la possibilità di restare fuori dalle migliori 8 e chiudere la stagione in maniera incredibilmente nefasta per blasone, ambizioni e cammino proposto per almeno metà del campionato. Il tracollo iniziato con le prime settimane del 2025, acuito poi nella fase dei Play-In Gold, ha messo i reggini in una posizione parecchio scomoda: Angri e Avellino sono già sicure del posto, giocheranno per il miglior piazzamento; Bisceglie, Viola, Messina e Matera si giocheranno il tutto per tutto nei 4 quarti più eventuali overtime che restano.

Nel resto della classifica Monopoli e Milazzo si giocano la prima piazza. Piazza Armerina deve difendere la terza piazza da Angri (i siciliani dovrebbero perdere a Bari e Angri vincere a Brindisi, ndr). Molfetta, Brindisi e Bari hanno già finito la stagione.

Vediamo tutte le combinazioni dell’ultima giornata che interessano la Viola in prospettiva Playoff.

La classifica dei Play-In Gold

Monopoli 30 Milazzo 28 Piazza Armerina 26 Angri 24 Avellino 22 Bisceglie 22 Viola 22 Messina 20 Matera 20 Molfetta 16 Brindisi 12 Bari 12

Programma 12ª Giornata Play In Gold

Domenica 27 aprile

Ore 18:00

Avellino-Viola

Monopoli-Milazzo

Brindisi-Angri

Molfetta-Messina

Bari-Piazza Armerina

Bisceglie-Matera

Gli scontri diretti fra le squadre in corsa per i Playoff

Gli scontri diretti della Viola:

Viola-Avellino 0-1 (una gara da giocare)

Viola-Angri 2-0

Viola-Bisceglie 0-2

Viola-Matera 1-1 (avanti Matera)

Viola-Messina 1-1 (avanti Messina)

Gli scontri diretti fra le altre:

Angri-Avellino 2-0

Angri-Bisceglie 0-2

Avellino-Bisceglie 1-1

Avellino-Matera 2-0

Avellino-Messina 2-0

Bisceglie-Matera 0-1 (una gara da giocare)

Bisceglie-Messina 1-1

Matera-Messina 1-1

Viola eliminata o… quarta: gli scenari agli antipodi

Al netto di un finale di stagione disastroso, va detta subito una cosa: la Viola ha comunque buone possibilità di andare ai Playoff anche in caso di sconfitta ad Avellino. L’unico caso in cui la Viola resterebbe fuori dai Playoff, anche in caso di sconfitta, e se perdendo ad Avellino, in contemporanea si verificassero le vittorie esterne di Messina e Matera:

Avellino -Viola

-Viola Molfetta- Messina

Bisceglie-Matera

In questo caso, Messina e Matera raggiungerebbero la Viola e la supererebbero a causa degli scontri diretti favorevoli in regular season. La vittoria di Messina dovrebbe essere molto probabili sulla carta, visto che Molfetta non ha più obiettivi. Bisceglie-Matera è la vera partita da tenere d’occhio. Ininfluente la gara di Angri contro Brindisi.

C’è anche uno scenario in cui la Viola potrebbe arrivare addirittura quarta in classifica aggiustando, clamorosamente, la postseason e difendendo il fattore campo: la Viola dovrebbe vincere ad Avellino ribaltando la differenza canestri (gli irpini hanno vinto +5 all’andata), Brindisi dovrebbe battere Angri (che raggiunta dalla Viola andrebbe sotto negli scontri diretti) e Matera dovrebbe battere Bisceglie.

Avellino- Viola

Brindisi -Angri

-Angri Bisceglie-Matera

Viola ai Playoff: tutti gli altri scenari

Ricordando che in caso di arrivo a pari punti fra due squadre vale la differenza canestri negli scontri diretti, poi il quoziente canestri, mentre in caso di arrivo a tre o più si forma una classifica fra le squadre coinvolte e i punti raccolti negli scontri diretti, vediamo i vari scenari dell’ultima giornata.

1° Scenario

Avellino -Viola

-Viola Brindisi -Angri

-Angri Molfetta -Messina

-Messina Bisceglie-Matera

Resta fuori Messina, Viola 8ª a causa degli scontri diretti con Matera:

4ª Bisceglie 24

5ª Angri 24

6ª Avellino 24

7ª Matera 22

8ª Viola 22

9ª Messina 20

2° Scenario

Avellino -Viola

-Viola Brindisi- Angri

Molfetta- Messina

Messina Bisceglie-Matera

Resta fuori Matera per gli scontri diretti con Messina, Viola 7ª:

4ª Angri 26

5ª Avellino 24

6ª Bisceglie 24

7ª Viola 22

8ª Messina 20

9ª Matera 20

3° Scenario

Avellino -Viola

-Viola Brindisi- Angri

Molfetta- Messina

Bisceglie-Matera

Resta fuori Matera con 20 punti, Viola 8ª a causa dello scontro diretto perso con Messina:

4ª Angri 26

5ª Avellino 24

6ª Bisceglie 24

7ª Messina 22

8ª Viola 22

9ª Matera 20

4° Scenario

Avellino- Viola

Brindisi- Angri

Molfetta- Messina

Bisceglie-Matera

Resta fuori Messina per gli scontri diretti con 4 squadre, Viola 5ª:

4ª Angri 26

5ª Viola 24

6ª Avellino 22

7ª Matera 22

8ª Bisceglie 22

9ª Messina 22

5° scenario

Avellino- Viola

Brindisi -Angri

-Angri Molfetta -Messina

-Messina Bisceglie-Matera

Resta fuori Matera, Viola 6ª per gli scontri diretti con Angri e Bisceglie:

4ª Angri 24

5ª Bisceglie 24

6ª Viola 24

7ª Avellino 22

8ª Messina 20

9ª Matera 20

6° Scenario

Avellino -Viola

-Viola Brindisi -Angri

-Angri Molfetta- Messina

Bisceglie-Matera

Resta fuori Matera, Viola 8ª per lo scontro diretto con Messina:

4ª Angri 24

5ª Avellino 24

6ª Bisceglie 24

7ª Messina 22

8ª Viola 22

9ª Matera 20

7° Scenario

Avellino -Viola

-Viola Brindisi -Angri

-Angri Molfetta -Messina

-Messina Bisceglie-Matera

Resta fuori Messina, Viola 8ª a causa degli scontri diretti con Matera e Bisceglie:

4ª Angri 24

5ª Avellino 24

6ª Bisceglie 22

7ª Matera 22

8ª Viola 22

9ª Messina 20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.