Automobilismo, 3 gare domenicali per RO Racing

StrettoWeb

Impegni su tre fronti, oggi domenica 27 aprile, per i rappresentanti della scuderia RO Racing. A fare il pienone di partecipanti è lo Slalom di Gambarie che apre il Campionato Italiano di Specialità. Alla Coppa della Consuma avvio del Campionato Italiano Velocità della Montagna vede al via un pilota con i colori del sodalizio siciliano parimenti al Trofeo Italia Storico che si corre al Circuito di Magione. Dopo la pausa pasquale riprende l’attività agonistica per la scuderia RO racing. Il sodalizio di Cianciana questo fine settimana è impegnato con i suoi portacolori su tre differenti campi di gara.

La manifestazione che la fa da padrone è il nono Slalom di Gambarie, gara d’apertura del Campionato Italiano Slalom. Sulla strada dell’Aspromonte, in Calabria, sono in sei pronti a tenere alto il vessillo della scuderia. A giocarsi le sue chance di vittoria è con certezza Giuseppe Giametta. Il pilota di Sciacca, a bordo della sua Gloria Suzuki B5, vorrà inserirsi tra i migliori. Altrettanto può dirsi del suo compaesano Antonino Di Matteo, in gara con la sua Gloria C Suzuki. In E1 Italia Saverio Miglionico, con la sua Autobianchi A112 Abarth e Marco Gammeri, in gara con la sua inseparabile Renault Clio Rs Cup, sono due piloti in grado di dare del filo da torcere al resto della compagine di categoria.

Il giovane Giuseppe Catalano, Campione italiano di categoria E2SH vuole ripetere, a bordo della sua Yamaha Chevy Coupé, le gesta della scorsa stagione. Tra le dame, la Venere della scuderia, Alice Gammeri, passata a calcare le scene della massima serie nazionale, è pronta a dimostrare la validità della sua vittoria del titolo, riservato alle rappresentanti del gentil sesso, raggiunto nella scorsa annata sportiva.

Alla Coppa della Consuma, in Toscana, gara di velocità in salita valida per il Campionato Italiano Velocità della Montagna, il nuovo arrivato in scuderia, Giovanni Del Prete, a bordo della sua Ferrari 488 Challenge Evo, vuole subito regalare un risultato positivo al suo nuovo sodalizio.

In pista, in Umbria, al Circuito di Magione, Pierpaolo Caputo con la sua inseparabile Peugeot 205 Gruppo A è in grado di giocarsela contro piloti a bordo di vetture più potenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.