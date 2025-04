Augusta, oltre 2 milioni per la riqualificazione delle Saline Regina e Mulinello

StrettoWeb

Con un finanziamento di oltre 2 milioni di euro saranno riqualificate le aree attorno alle Saline Regina e Mulinello, che fanno parte del Comune di Augusta, grazie ad un protocollo firmato nei giorni scorsi a Palermo nella sede dell’Assessorato Territorio e Ambiente a margine dell’incontro tra l’assessore Giusi Savarino, il sindaco Giuseppe Di Mare e il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilie orientale Francesco Di Sarcina. La firma dell’accordo permetterà di far risplendere due importanti porzioni di territorio con un progetto elaborato dall’amministrazione comunale e finanziato dall’Authority.

“Un passo in avanti decisivo per la valorizzazione delle Saline augustane”

“Un passo in avanti decisivo per la valorizzazione delle Saline augustane – spiega l’assessora Savarino – grazie alla piena sinergia e disponibilità sia del primo cittadino di Augusta Di Mare che del presidente dell’Adsp Di Sarcina – adesso si procederà rapidamente con il progetto e l’appalto dei lavori per la cifra di 2.137.000 euro”. Il Comune si occuperà sia della progettazione, che è già in corso di definizione, sia dell’esecuzione dei lavori; una volta acquisite le dovute autorizzazioni, si potrà proseguire direttamente con l’appalto degli interventi previsti grazie alle risorse messe a disposizione dall’Adsp e inserite nel quadro economico dei lavori di costruzione del nuovo Terminal contenitori del Porto di Augusta, che entro la fine dell’anno sarà terminato.

Le parole Di Mare

“Con questi lavori si concluderà l’annosa vicenda, in particolare delle Saline Mulinello – evidenza il sindaco Di Mare – situate dentro il porto commerciale, che originariamente erano state destinate a diventare piazzali portuali, ma poi con una saggia attenzione ai bisogni ambientali e di salvaguardia del territorio, sono tornate al loro naturale destino e a breve saranno pronte per essere apprezzate anche da appassionati e turisti”. “Ringrazio il presidente Di Sarcina per la consueta disponibilità e attenzione per la città di Augusta. La sinergia creata continua a portare risultati importanti”. A margine della firma del protocollo, l’assessore Savarino ha manifestato la volontà di recarsi personalmente nei luoghi in occasione dell’avvio dei lavori.

