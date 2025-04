Atm Messina, l’appello di Gioveni: “si apportino dei correttivi a beneficio dei commercianti del centro”

StrettoWeb

“Urgono correttivi da parte di ATM per venire incontro ai commercianti del centro città, molti dei quali hanno già notato in queste settimane un calo del loro fatturato”. Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, raccogliendo alcune lamentele da parte di esercenti del centro cittadino che operano soprattutto nelle vie parallele e perpendicolari al viale San Martino, chiede dei correttivi all’azienda trasporti, sollecitando intanto l’effettivo funzionamento dei parcometri. “Partendo proprio da questi ultimi, infatti – spiega Gioveni – i commercianti lamentano il fatto che, soprattutto chi non dispone o non è avvezzo al pagamento della sosta con le varie App e non potendo più trovare i gratta e sosta cartacei, è impossibilitato ad utilizzare i parcometri installati da poco, per cui per non rischiare la multa preferisce dirigersi nei centri commerciali per fare i propri acquisti”.

“Inoltre – prosegue il consigliere – da quando il tram non è più in funzione, l’esperimento dei bus sostitutivi, peraltro molto meno capienti delle vetture del tram, non sta funzionando come si sperava in quanto giunge al centro per lo shopping molta meno gente, anche per i percorsi inusuali degli stessi mezzi che evidentemente non possono passare dal viale San Martino come il tram. A questo punto – propone l’esponente di FdI – una soluzione potrebbe essere rappresentata, fino a quando il tratto di tranvia sul viale San Martino non viene interessata dai lavori, dal consentire a dei bus navetta di percorrerla, rappresentando quindi una reale ed efficace sostituzione del tram”. “Mi auguro, quindi – conclude Gioveni – in attesa anche del fondamentale avvio del funzionamento dei parcometri, che anche questa proposta possa essere valutata concretamente da ATM per venire incontro ai commercianti del centro che manifestano non poca preoccupazione in questo lungo periodo dei lavori”.

