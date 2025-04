Atm Messina, domani la presentazione dell’iniziativa Movemuni

StrettoWeb

Domani, martedì 15 aprile, alle ore 10.30, nella sede dell’Azienda Trasporti Messina (ATM), in via La Farina, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa Movemuni. All’incontro con i giornalisti parteciperanno il sindaco Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello, l’assessore alle Politiche giovanili e alla Pubblica istruzione Liana Cannata ed il presidente di ATM S.p.A. Carla Grillo. Saranno inoltre presenti, in rappresentanza dell’associazione Crescendo, Monica Morabito e Marco Cucinotta, responsabili del progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Messina e l’Azienda di trasporto pubblico locale ATM.

Inserita in un contesto ludico e competitivo, Movemuni è un’iniziativa pensata per valorizzare il patrimonio culturale, storico e paesaggistico di Messina. Attraverso un percorso interattivo e dinamico, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire gli angoli più suggestivi della città utilizzando esclusivamente i mezzi del trasporto pubblico urbano.

L’evento si terrà sabato 24 maggio 2025 a partire dalle ore 8.30 ed è aperto a tutta la cittadinanza. I team partecipanti si sfideranno nel raggiungimento di diverse tappe dislocate sul territorio cittadino. In prossimità di ciascuna meta saranno proposte delle prove che, se superate, potranno garantire punti decisivi per la vittoria finale. Durante la conferenza stampa saranno illustrati nel dettaglio il regolamento della competizione, il programma dell’evento e le modalità di iscrizione.

