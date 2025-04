Asse sud Italia-Africa sempre più strategico: le ottime notizie che emergono per i porti del meridione

StrettoWeb

Si rinforza sempre di più l’asse mediterraneo tra sud Italia e Africa per quanto riguarda il trasporto merci marittimo. Ad evidenziarlo sono i dati di Assoporti, che indicano una crescita del 5,1% nel 2023 e un sempre più urgente bisogno di miglioramenti del sistema portuale del meridione del nostro paese. “Si tratta di un sistema sempre più strategico per i programmi di import-export e di sviluppo commerciale, per favorire l’incremento degli scambi commerciali all’interno dell’area euro-mediterranea e tra i Paesi europei e quelli africani”, le parole di Alfredo Carmine Cestari, presidente della Camera ItalAfrica.

“Dopo le tasse imposte da Trump, stiamo assistendo a un rinnovato interesse da parte di tutti i Paesi europei verso i mercati africani, interesse che può essere canalizzato attraverso i porti del Mediterraneo”, spiega l’ingegnere, ricordando che nel 2024 dai porti italiani sono stati movimentati 11,7 milioni di TEU (con un incremento del 6,5%) e che il transhipment ha registrato una crescita significativa del 17,5%. Per quanto riguarda le merci in generale, i porti nazionali hanno movimentato 481 milioni di tonnellate (+0,7%).

“La logistica e le infrastrutture in generale – ha aggiunto Cestari – sono le strategie strategiche per decollare e attrarre clienti e investimenti”. Questo perché “lo stanziamento del Governo (italiano) è stato destinato al porto del Sud Italia di circa 1,4 miliardi, pari al 43% dei 2,6 miliardi (da spendere nel 2026) del Fondo Complementare al PNRR destinati al Sud, integrando il fondo degli aggiuntivi del Ministero per circa 600 milioni di euro”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.