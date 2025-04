Appuntamento con la storia, vietato mancare. Domotek Volley-Acqui Terme, Gara-3: scriviamo il Finale!

StrettoWeb

Il grande giorno è arrivato. Gara-3. In scena la “bella” di semifinale Playoff. Oggi, o mai più. Oggi alle ore 20.30 la Domotek Volley Reggio Calabria vuole scrivere un bel pezzo della sua storia. Una serie, dura, lunga, emozionante ed elaborata. Dopo due set e mezzo dominati al “Palavalenza”, in terra del Piemonte, dopo aver assaporato il passaggio del turno, dopo aver subito l’infortunio, l’ennesimo della stagione, ad Enrico Zappoli, la Domotek vuole vincere. La Domotek? Una vera e propria favola sportiva con solo 3 “non esordienti a questi” livelli, altissimi di Playoff.

Oggi, sfida alla Negrini Cte Acqui Terme con iniziativa di coinvolgimento societario e biglietto unico a 5 euro per rendere ancora più festoso, in un inedito martedì, l’ambiente di un Palacalafiore che, in gara uno, è riuscito a ricevere anche i complimenti del bravo Coach avversario Totire. La Domotek, in breve tempo, al secondo anno di attività è diventata un vanto per tutta Reggio Calabria.

Imperversa la volley-mania. Oggi, chi vincerà la serie, programmata al meglio delle tre gare giocherà contro la Rinascita di Lagonegro vincente contro il Cus Cagliari a caccia di un posto in A2. La carica di Capitan Laganà e soci, ha fatto innamorare la piazza. Oggi, si gioca, probabilmente, la sfida più difficile della stagione.

Gli amaranto hanno superato ostacoli ed infortuni ma non vogliono mollare. Acqui Terme: team preparatissimo. Brunetti è il libero Cester e Botto il pacchetto di ex nazionali, Petras la stella,Giuseppe Bellanova l’alzatore. Pievani il forte opposto, Davide Esposito un centrale di livello assoluto.

Il gruppo amaranto ha dimostrato, giornata dopo giornata, grinta, attaccamento alla maglia e capacità pallavolistiche d’alta quota. Oggi, toccherà combattere, senza mai farla cadere a terra contro un grande avversario.

Arbitrano i signori Mariano Garparro di Agropoli e Sergio Pecoraro di Altofonte(Palermo). Classica diretta sul canale YouTube di LegaVolley, e replica il lunedì successivo sulla Tv ufficiale del Club Reggio Tv, con Giovanni Mafrici in telecronaca.

