Tutto pronto per “Aphrodite”, il nuovo talk show che celebra le donne

Partirà il 26 aprile “Aphrodite”, il nuovo talk show che andrà in onda ogni sabato alle 19.45 sul canale nazionale Donna Tv, emittente televisiva tematica del gruppo Sciscione, con copertura nazionale visibile all’LCN 62. Prodotto da Francesco Pasquali, già autore insieme a Sara Matteucci del celebre programma “Octopus”. Con “Aphrodite”, Pasquali porta sul piccolo schermo un progetto ambizioso che celebra le donne che si sono distinte come vere e proprie eccellenze in diversi settori come politica, imprenditoria, spettacolo e sport.

A condurre il programma sarà Genesia del Giudice, giornalista ed esperta di comunicazione, che guiderà una serie di conversazioni stimolanti con ospiti esclusivamente femminili, vere pioniere nelle loro carriere. Ogni episodio esplorerà il percorso di donne che hanno raggiunto traguardi straordinari, portando la loro esperienza, visione e talento in primo piano. Tra gli ospiti già confermati per le prime puntate, l’On. Giorgia Latini, Vicepresidente Commissione Cultura, Scienza e Istruzione – Camera dei Deputati, Jessica Veronica Faroni, affermata manager della sanità del Gruppo INI e Raffaella Fonda, Direttrice di Fare Sanità, che condivideranno le loro storie di successo, ispirazione e impegno professionale. “Aphrodite” non è solo un talk show, ma un tributo alla forza e alla determinazione femminile, un’occasione per ascoltare e celebrare donne che stanno cambiando il mondo con la passione che, talvolta, solo una donna può sentire.

