Aperti 8 Uffici di prossimità nel circondario di Castrovillari, Princi: “bella pagina di legalità”

“Una bella pagina di legalità, che racconta uno Stato sempre più vicino ai territori e alle fasce sociali più vulnerabili. L’apertura degli Uffici di prossimità in otto comuni della provincia cosentina rappresenta un ulteriore passo significativo per un sistema di giustizia che rafforza ancora di più il legame con le comunità locali. Si sta concretizzando, infatti, l’ambizioso progetto voluto dalla Regione Calabria e che avevo personalmente seguito su delega del Presidente Roberto Occhiuto”. Così Giusi Princi, europarlamentare calabrese, che ha partecipato all’evento di avvio di otto Uffici di prossimità nel circondario del Tribunale di Castrovillari.

“Motivo di orgoglio”

“È motivo di orgoglio – afferma – aver partecipato alla presentazione degli Uffici di Prossimità di otto comuni della provincia cosentina ricadenti nel Circondario del Tribunale di Castrovillari. Anche Cariati, Cassano allo Ionio, Corigliano Rossano, Crosia, Oriolo, Rocca Imperiale, San Sosti e Santa Sofia D’Epiro avranno servizi che prima svolgevano i Tribunali e che permetteranno di garantire un sistema di giustizia più accessibile, vicino ai cittadini e in particolare alle fasce sociali più vulnerabili. Un bel lavoro di squadra che ha coinvolto la Regione Calabria, Fincalabra, il Tribunale di Castrovillari e tutti i sindaci dei comuni interessati”.

Obiettivo

“Il progetto, che abbiamo fortemente voluto con il Presidente Roberto Occhiuto – prosegue – prevede l’apertura di 25 uffici di prossimità giudiziari in Calabria, con l’obiettivo di garantire ai cittadini delle aree interne la possibilità di avere servizi decentrati accedendo direttamente dal proprio territorio a prestazioni fondamentali come quelle relative alla volontaria giurisdizione. È il risultato concreto di un percorso istituzionale realizzato finalizzando al meglio risorse che in precedenza non erano state spese, con uno stanziamento di quasi 1,7 milioni di euro”.

“Sinergia interistituzionale virtuosa con i Comuni e i Tribunali competenti”

“La rete di 25 uffici in altrettanti comuni calabresi, voluta dalla Regione Calabria e dal Ministero della Giustizia, è resa possibile grazie a una sinergia interistituzionale virtuosa con i Comuni e i Tribunali competenti. Garantire un servizio di giustizia più vicino significa sostenere le fasce più fragili, tutelare i diritti delle persone nei piccoli centri e rendere concreta la presenza dello Stato. Ogni nuovo ufficio che apre – aggiunge – è un presidio di legalità, efficienza amministrativa e coesione sociale e rappresenta una tappa fondamentale verso una Calabria più inclusiva e moderna”.

“È una regione – conclude Giusi Princi – che, grazie alla visione e alla lungimiranza del Presidente Roberto Occhiuto, dimostra concretezza e pragmatismo attraverso interventi di carattere strutturale che garantiscono servizi funzionali per i cittadini e, in particolare, per le persone più fragili”.