Antoniozzi (FdI) si proietta già alle elezioni regionali in Calabria: “Caruso e Falcomatà? Sì, ma noi…”

“Le elezioni regionali sono ancora lontane. Noi contiamo di arrivarci con un bilancio estremamente positivo e nella consapevolezza di poter rivincere. Roberto Occhiuto sta lavorando molto bene e il tempo che rimane ci induce a ritenere che possiamo completare questa prima fase del programma”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

“Abbiamo rispetto degli avversari così come succede nella cultura sportiva: le partite si vincono sempre dopo e noi contiamo di farlo attraverso le nostre idee. Si fanno nomi di candidati come Franz Caruso, Falcomata, Tridico solo per citarne alcuni: sono certamente persone autorevoli anche se con esperienze diverse ma noi penseremo a cercare di fare affermare le nostre idee sapendo che la democrazia è confronto e rispetto e mai scontro personale”.

