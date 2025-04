L’Amerigo Vespucci approda a Porto Empedocle per Agrigento Capitale della Cultura 2025

StrettoWeb

La Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina militare, torna a Porto Empedocle grazie ad Agrigento capitale italiana della cultura 2025. Oggi e domani sarà possibile, dopo essersi prenotati e aver acquistato i biglietti, visitare la leggendaria nave. Oggi le visite di mezz’ora, in gruppi, sono già sold out. A scrivere al ministro della Difesa, Guido Crosetto, caldeggiando una tappa ad Agrigento dell’Amerigo Vespucci, era stato a fine dicembre scorso il sindaco di Agrigento Franco Micciché: “Attendiamo con entusiamo – ha commentato – l’arrivo di quella che è nota per essere ‘la nave più bella del mondo’, l’Amerigo Vespucci. Approderà a Porto Empedocle per contribuire a celebrare e arricchire ‘Agrigento capitale italiana della cultura’. Si tratta di un’occasione di orgoglio per l’intera comunità, a conferma del prestigio di Agrigento e di tutta la provincia. Ringrazio il ministro della Difesa, l’onorevole Guido Crosetto, l’ammiraglio Enrico Credendino e il generale Luciano Antonio Portolano per aver accolto la mia richiesta“.

Alla stazione marittima di Porto Empedocle è stata allestita, e sarà visitabile, la mostra delle foto tratte dall’archivio di Aldo Alessandro, corrispondente del quotidiano La Sicilia, che ritraggono il porto in momenti della sua massima attività, i suoi clamori e i silenzi. La mostra – 14 scatti in bianco e nero di barche da pesca e uomini del mare – intende essere un omaggio all’Amerigo Vespucci. “Messaggero di cultura, il Vespucci raggiunge Porto Empedocle nell’anno di Agrigento capitale della cultura italiana e nel centenario della nascita di Andrea Camilleri, nostro concittadino che a questo mare dedicò molte pagine e il proprio impegno civile” ha dichiarato il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello.

