La nuova prima di Alvini, Frosinone-Cosenza e non solo: “ecco perché sono tornato. L’assenza? Si sta male…”

Nuova prima conferenza stampa per Massimiliano Alvini, tornato sulla panchina del Cosenza dopo la breve parentesi del duo Torelli-Belmonte. Le parole alla vigilia del match di Frosinone coincidono con una sorta di nuova presentazione, in cui il tecnico ha spiegato anche i motivi del ritorno: “perché ci credo, non perché ci voglio provare. Voglio ridare una dignità a questa squadra. Vogliamo giocarcela, vogliamo tentare un’impresa. Sono tornato per determinare, non per onorare il contratto”. Poi Alvini ha ammesso che – a stare fuori – “si sta male, per chi come me ci mette passione, amore. Sono stato bene qui fino a quando me ne sono andato”.

A Frosinone mancheranno gli squalificati Sgarbi e Martino, Caporale è out per infortunio così come Garritano, che si spera di recuperare per il match contro lo Spezia. “Ho trovato la squadra più abbattuta, sicuramente per i risultati, e per questo ho lavorato sull’aspetto mentale”.

