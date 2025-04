Alta Velocità, il PD torna a tuonare contro il Governo: “basta prendere in giro i calabresi, c’è un dato che emerge dai documenti”

StrettoWeb

Il gruppo del Pd in Consiglio regionale ribadisce con forza la necessità di fare chiarezza sui fondi e i tempi di realizzazione per l’Alta Velocità ferroviaria da Salerno a Reggio Calabria. “Non è più tollerabile che la Calabria venga trattata come una regione di serie B, e che i calabresi siano continuamente presi in giro con promesse vuote – dichiarano i consiglieri dem – Stando ai dati ufficiali allegati al Documento di Finanza Pubblica approvato dal Consiglio dei Ministri e attenzionato dagli organi di stampa, sarebbero necessari oltre 30 miliardi di euro per completare l’opera, mentre, ad oggi, ne risulterebbero disponibili soltanto 12,1. Manca, dunque, all’appello una cifra enorme, oltre 18 miliardi, senza la quale l’Alta Velocità rischia di diventare l’ennesima promessa non mantenuta per la nostra regione. È un dato di fatto che, purtroppo, non può essere ignorato”.

“Non è più sufficiente parlare di “opere simbolo” o di “progetti strategici” per il rilancio della Calabria – si legge ancora nella nota stampa del gruppo del Pd – Se non ci sono fondi e se non c’è un cronoprogramma chiaro, non possiamo più fare finta che tutto vada bene. Questa situazione non è più sostenibile, e la Regione non può continuare a stare a guardare. Né fanno ben sperare le dichiarazioni contraddittorie che si sono succedute nel tempo da parte degli esponenti della maggioranza che governa Regione e Nazione, compreso il governatore Occhiuto, in ordine all’Alta Velocità e ai fondi necessari per realizzarla. Anzi sono il segno evidente della confusione e dell’incapacità di una giunta regionale e di un centrodestra che non sanno come affrontare la questione”.

“Di certo la Calabria non può più permettersi il lusso di perdere occasioni fondamentali per il suo sviluppo, come quella dell’Alta Velocità, un’infrastruttura strategica e indispensabile per il futuro del Mezzogiorno e dell’intero Paese. Chiediamo con urgenza un piano dettagliato con risorse certe e un cronoprogramma preciso, senza ulteriori rinvii o promesse non mantenute. Serve chiarezza su ogni aspetto e se per Salvini il ponte è un’opera fondamentale o simbolo, tanto da rinunciare a completare le altre infrastrutture nevralgiche per il Sud come l’Alta Velocità, venga detto in maniera netta e senza continuare a prendere in giro i cittadini”.

