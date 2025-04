Allerta Meteo, lo scirocco flagella lo Stretto di Messina: danni e criticità, ma domani torna la tramontana. E a Pasqua…

StrettoWeb

Soffia impetuoso da ieri lo scirocco sullo Stretto di Messina: il forte vento meridionale, accompagnato da caldo anomalo (oggi +25°C a Reggio!) e tantissima sabbia del Sahara, sta provocando danni e disagi in tutto il territorio calabrese e siciliano. Nello Stretto il vento si incanala da Sud e si rinforza, con raffiche fino a 80km/h: questo ha determinato il blocco dei trasporti via mare. Gli aliscafi sono fermi, i traghetti viaggiano a singhiozzo con problemi e difficoltà. Difficoltà che si riscontrano anche in volo per gli aerei in partenza e in arrivo all’Aeroporto di Reggio Calabria.

Lo scirocco si rinforzerà ulteriormente nella sera-notte, ma domani cambierà tutto: irromperà la tramontana da metà mattinata, con temperature in picchiata e un veloce passaggio temporalesco, con forte pioggia e locali grandinate. Attenzione a possibili trombe d’aria nel basso Tirreno, tra le isole Eolie e la Costa Viola. Tempo ancora instabile venerdì: bisognerà attendere sabato per avere una bella giornata di sole. Abbastanza isolata.

Domenica, infatti, nel giorno di Pasqua, tornerà lo scirocco con le prime nubi, ingenti quantità di sabbia del Sahara e venti in rinforzo come preludio del nuovo peggioramento che colpirà l’estremo Sud Italia tra Pasquetta, lunedì 21, e martedì 22 aprile. Anche quest’anno le festività pasquali saranno compromesse dal maltempo, seppur soltanto in modo parziale in un contesto all’insegna della spiccata variabilità, con repentini cambiamenti delle condizioni meteo-climatiche.

Tutti i dettagli e gli approfondimenti nei video di seguito:

