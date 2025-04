“Allenare alla vita”: a Messina un incontro con il dott. Pellai

StrettoWeb

Nasce da un intento comune e da una sinergia operativa tra istituzioni scolastiche, associazioni e amministrazione pubblica la due giorni dedicata alla comunità educante, che vedrà protagonista il medico Alberto Pellai, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano. Un appuntamento fortemente promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Messina, guidato dall’assessore Liana Cannata, da sempre impegnata a sostenere un’educazione fondata sulla responsabilità, sull’affettività consapevole e sul ruolo attivo degli adulti nella crescita delle nuove generazioni.

Evento

Lunedì 28 aprile, alle ore 18.30, presso il Palacultura “Antonello da Messina”, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Allenare alla vita. Come e perché ripristinare l’autorevolezza educativa ed affettiva dell’adulto”, ispirato al libro “Allenare alla vita. I 10 principi per ritornare ad essere genitori autorevoli” (Mondadori ed.). Il dott. Pellai guiderà la riflessione della città sull’urgenza di recuperare il ruolo educativo dell’adulto in una società sempre più segnata da fragilità relazionali, smarrimenti identitari e disorientamento affettivo. Sarà un’occasione per ascoltare, comprendere, condividere strumenti concreti e chiavi di lettura che aiutino famiglie, insegnanti, educatori e professionisti a fronteggiare le sfide della crescita in un tempo complesso.

Le parole del dott. Pellai

“La crescita è un percorso. Ci si muove dalla dipendenza totale nei confronti degli adulti che proteggono ad una progressiva autonomia che porta ad esplorare nuovi luoghi e nuove relazioni. I nostri figli, crescendo verso l’autonomia e sganciandosi dalla dipendenza protettiva che noi adulti offriamo loro, incontrano molte sfide evolutive che per noi adulti rappresentano vere e proprie sfide educative. Perché i ragazzi oggi sembrano a volte così vulnerabili e faticano a conquistare le competenze per la vita necessarie per l’adultità? Quali elementi del contesto di vita rappresentano fattori di rischio e/o di protezione per la loro crescita? Quale ruolo dobbiamo giocarci noi genitori, docenti ed educatori in questo contesto socio-culturale in continua trasformazione?”, dichiara il dott. Pellai.

L’incontro sarà introdotto dai saluti istituzionali del sindaco Federico Basile, dell’assessore Liana Cannata, del dirigente dell’Ambito Territoriale Leon Zingales, del dirigente scolastico Piero La Tona, del presidente del CIDI Vincenzo Ciarocchi, del prof. Tommaso Romano e di don Terenzio Pastore, ideatore e promotore dell’iniziativa “Acqua nel Deserto”. A moderare sarà il prof. Francesco Pira, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università degli Studi di Messina.

Solidarietà

Nel corso della serata sarà dedicato uno spazio alla solidarietà. Sarà infatti possibile contribuire all’iniziativa “Acqua nel Deserto”, progetto promosso da don Terenzio Pastore, che invita a “credere che il deserto possa diventare un giardino” e incoraggia ciascuno a trasformare la compassione in servizio, con azioni concrete capaci di generare speranza. Un cammino di responsabilità e di gioia, che attraversa la sofferenza per trasformarla in opportunità, nella consapevolezza che anche la goccia può diventare oceano.

Incontro con gli studenti

Il giorno successivo, martedì 29 aprile, Pellai, insieme alla dott.ssa Barbara Tamborini, incontrerà gli alunni degli Istituti Comprensivi “Pascoli-Crispi”, “Leopardi”, “Salvo D’Acquisto” e “San Francesco”, per un momento di ascolto e confronto diretto con le giovani generazioni.

