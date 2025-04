Allarme bomba all’aeroporto di Palermo: turista francese porta una granata in valigia

StrettoWeb

L’allarme bomba è scattato ieri nell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo perché una giovane francese di 23 anni si è presentata ai controlli con una bomba a mano della seconda guerra mondiale perfettamente funzionante. Lo ha scoperto il personale di sicurezza dello scalo. Alla polizia ha detto di averla trovata sulla spiaggia di San Vito Lo Capo (Trapani) nei giorni scorsi e di aver deciso di portarsela a casa come souvenir della vacanza in Sicilia. In aeroporto è scattato il piano di sicurezza antiterrorismo.

La giovane, dopo essere stata sentita dalla polizia, è stata denunciata. Solo per fortuna l’ordigno chiuso in un trolley non è esploso. E’ stato attivato il piano Leonardo da Vinci di livello medio e la bomba di fabbricazione francese è stata fatta brillare.

