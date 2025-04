Affari Tuoi, ‘picciuli’ per la Sicilia: accetta l’offerta del Dottore ascoltando la moglie, ma…

StrettoWeb

Soldi per la Sicilia ad Affari Tuoi. Anzi, picciuli. Il concorrente Ivan Quattrocchi, ottico e ortottista direttamente dalla “Città dei Mosaici” Piazza Armerina (Enna), se ne torna a casa con 27.000 euro. Una discreta somma, come tutte quelle vinte in un gioco a premi, del resto. Ma in questo caso, resta un po’ di amaro in bocca. Il simpatico concorrente siciliano, accompagnato dalla moglie Ornella, ha giocato una partita perfetta per tre quarti evitando anche la ‘specialità’ della puntata: una fumante pasta alla Norma.

Ivan è riuscito ad arrivare agli ultimi tiri con pochi pacchi blu e una sfilza di rossi da far invidia: 300.000, 200.000, 100.000, 75.000 e 50.000 euro. Rifiutati 50.000 euro dal Dottore, il concorrente ha iniziato, inevitabilmente, a chiamare pacchi rossi. Rimasto con 50, 500 e 75.000 euro, l’ottico siciliano ha scelto di accettare il cambio proposto dal Dottore prendendosi il pacco numero 1, uno di quelli verso cui aveva grandi sensazioni (nell’altro, il 6, c’erano 300.000 euro!).

Cambio risultato vincente: nell’apertura immediata, infatti, sono stati eliminati i 500 euro. Al bivio 50-75.000 euro, davanti all’offerta di 27.000 euro da parte del Dottore, dopo aver più volte declinato i consigli della moglie più propensa ad accettare le offerte precedenti, Ivan ha deciso di accontentarla, accettando.

Sospiro di sollievo per Ornella che aveva dichiarato di voler accompagnare il marito per evitare che il Dottore “lo lasciasse in mutande“. La donna ha anche affermato di avere ottime sensazioni sul pacco numero 13 e che quindi in quello della coppia ci sarebbero stati solo i 50 euro. Una sensazione sbagliata: la coppia siciliana era riuscita a pescare i 75.000!

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.