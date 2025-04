AdSP Mare Sicilia Orientale, approvato il consuntivo 2024: avanzo di 132 milioni

StrettoWeb

Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha approvato, nella seduta del 29 aprile, il bilancio consuntivo 2024: si registra un avanzo di amministrazione pari a circa 132,21 milioni di euro, di cui 5,51 vincolati principalmente a TFR e Fondi rischi ed un risultato economico di esercizio, al netto delle imposte, di 18,33 milioni. Le entrate totali ammontano, al netto delle partite di giro, a 59,58 milioni, con 37,20 di entrate correnti e 22,38 in conto capitale. Le spese totali, al netto delle partite di giro, ammontano a 58,54 milioni, di cui 10,75 per spese correnti e 47,79 per spese in conto capitale. La gestione 2024 ha prodotto un avanzo corrente di 1,04 milioni.

L’Ente ha perseguito una gestione attenta

Come confermato dal Collegio dei Revisori, l’Ente ha perseguito una gestione attenta, trasparente e orientata alla crescita ed allo sviluppo dei quattro porti del sistema (Augusta, Catania, Siracusa e Pozzallo), sottolineando il prestigioso risultato di misurazione della tempestività dei pagamenti con un indice finale di -16,28, ovvero la capacità media di pagamento delle fatture in circa 14 giorni su 30 disponibili. “Dal 2023 in poi c’è stata un’accelerazione in termini di investimenti e delle attività dell’ente osserva il collegio dei revisori dei conti – e una media di tempi di pagamento che testimoniano il buon lavoro svolto”.

Proseguirà quindi l’impegno in tale direzione: “Grazie ai risultati conseguiti e alle possibilità di poter utilizzare un cospicuo avanzo di amministrazione – evidenzia il presidente Francesco Di Sarcina – al termine dell’esercizio continueremo le azioni volte a migliorare i porti di Catania, Augusta, Siracusa e Pozzallo. Ringrazio il comitato di gestione e gli uffici dell’ente, con a capo il segretario generale Attilio Montalto, che hanno consentito di raggiungere questi risultati tangibili al di fuori di ogni ragionevole dubbio”.

Il bilancio consuntivo 2024 conferma l’impegno costante dell’Adsp nel rafforzare il sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale, che ha visto nel corso del 2024 l’ingresso nel sistema del Porto Grande di Siracusa e del Porto Rifugio di Baia Santa Panagia, con esplicito riflesso sulle entrate correnti, in aumento rispetto l’esercizio 2023.

Nella stessa seduta, il Comitato ha approvato anche la Relazione annuale 2024, che sarà trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. Il documento riassume l’attività svolta dall’AdSPnel corso dell’esercizio 2024 circa gli aspetti organizzativi, pianificatori, operativi, infrastrutturali, finanziari e demaniali.

