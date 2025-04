ACR Messina, ancora oscure assurdità dietro presunte trattative: “un imprenditore ha pagato? Risultano irregolarità amministrative”

StrettoWeb

L’ACR Messina continua a raccogliere figuracce, rendendosi ridicolo agli occhi del mondo del calcio italiano. Al netto di una squadra sola e abbandonata, e che sta compiendo un vero miracolo a prescindere da come andrà a finire, tutto intorno si continua a consumare oscure e misteriose assurdità. “In merito alle notizie apparse oggi pomeriggio su un blog, riguardo una trattativa con un presunto imprenditore messinese, il quale avrebbe pagato le pendenze previdenziali e fiscali della società, l’ACR Messina precisa di avere riscontrato delle irregolarità amministrative sui suddetti pagamenti, peraltro mai autorizzati ed effettuati da soggetti sconosciuti al club. Prontamente è stata richiesta la regolarizzazione, a norma di legge dei suddetti versamenti, ma ad oggi non è ancora avvenuta. Pertanto alcuna trattativa potrà essere considerata tale se non dopo la regolarizzazione richiesta”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale del club. Anche se il club non esiste e, in realtà, neanche un ufficio stampa, dal momento che già da tempo Davide Gambale aveva annunciato le sue dimissioni. Eppure, lo stesso continua a muoversi dietro le quinte. E continuano a diffondersi rumors e voci su presunte trattative e imprenditori interessati. L’ultima, diffusa da un blog, riguarderebbe presunti pagamenti federali dietro cui si nasconderebbero però irregolarità amministrative.

