ACR Messina, una multa e uno squalificato dal Giudice Sportivo

StrettoWeb

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in Serie C, dopo le gare del weekend. Per il Messina, vittorioso contro il Team Altamura, una multa e un giocatore squalificato. Il calciatore fermato è Buchel, che era diffidato e che è stato ammonito. Salterà il match di Sorrento. L’ammenda, invece, è di 1.000 euro e riguarda cori offensivi degli ultrà di casa verso i tifosi avversari.

Nello specifico, come si legge nel dispositivo del Giudice Sportivo:

“una parte dei suoi sostenitori (il 70% circa) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 10° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti della città di altri tifosi avversari, ripetuto per un minuto circa, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale”; “una parte dei suoi sostenitori (il 50% circa) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 22° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti della città di altri tifosi avversari, ripetuto per tre volte, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.