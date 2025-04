ACR Messina, la Cooperativa scende in campo: annunciata assemblea pubblica, “esporremo progetto e novità”

StrettoWeb

Il Comitato Promotore della Società Cooperativa Calcistica Messina, uscito allo scoperto con un comunicato nei giorni scorsi, ora diffonde una nuova nota dove “invita tutti i tifosi, appassionati o semplici curiosi a partecipare all’assemblea pubblica di presentazione del “Progetto Cooperativa Messina Calcio”, programmata in data domenica 13 aprile, alle ore 11, presso il Salone delle Bandiere, Palazzo Zanca, Messina. Esporremo il progetto nel dettaglio, ma soprattutto ascolteremo e risponderemo a tutte le domande che la platea vorrà rivolgerci, perché questo non è il progetto di una sola persona, ma di un’intera comunità, e tutte le idee e le proposte sono fondamentali per strutturarlo in modo sempre più concreto e condiviso! Per chi non potrà partecipare in presenza sarà prevista una diretta streaming dell’evento”.

“Stiamo preparando altre novità, che vi sveleremo man mano. L’unica cosa che vogliamo che sia chiara a tutti è che noi siamo pronti per lottare per il bene del Messina, affinché possa avere un futuro glorioso! E’ il momento di prendere in mano il destino di ciò che si sta a cuore, il Messina. Solo noi veri tifosi possiamo salvarlo! Vi aspettiamo numerosi!”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.