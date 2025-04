ACR Messina, calciatori con il lutto al braccio a Sorrento per Sara Campanella

StrettoWeb

“L’ACR Messina, domenica, in occasione della partita contro il Sorrento scenderà in campo con il lutto al braccio per la tragica scomparsa di Sara Campanella, vittima di un atroce femminicidio. Il club esprime il proprio cordoglio e vicinanza alla famiglia della giovane studentessa, barbaramente uccisa a Messina”. Così in una nota l’ACR Messina comunica la decisione per il match di domenica in casa del Sorrento. I calciatori biancoscudati scenderanno in campo con il lutto al braccio per ricordare la memoria di Sara Campanella.

