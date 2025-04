ACR Messina, Banchieri saluta i tifosi: “vi devo dire grazie, vado via con la coscienza a posto”

StrettoWeb

“Cari tifosi biancoscudati, oggi si chiude per me un capitolo intenso, fatto di emozioni, sacrifici e passione. È arrivato il momento dell’arrivederci, non come avrei immaginato. Voglio però fermarmi un momento per dirVi grazie. Grazie per il calore che mi avete sempre dimostrato, per il Vostro sostegno nei momenti belli e in quelli più difficili. Sentire il Vostro affetto, la Vostra voce al “Franco Scoglio”, è stato un onore e un privilegio che porterò nel cuore”. L’ormai ex allenatore del Messina Banchieri saluta e ringrazia la piazza dopo il clamoroso e inaspettato esonero di giovedì sera.

“Messina è una piazza speciale, unica, che merita rispetto e ambizione. Sono certo che il Vostro amore per questi colori continuerà ad essere il motore di questa squadra. Io vado via fiero e con la coscienza a posto, sapendo di aver dato tutto. Ma soprattutto me ne vado con un legame umano che va oltre il campo: il legame con Voi. Un grande abbraccio a tutti, con affetto e gratitudine”, aggiunge.

