ACR Messina, rispunta Alaimo: “ho consegnato l’originale della procura, vendo il club a 1 euro”

Il presidente del Messina Stefano Alaimo torna a parlare dopo settimane di silenzi e bugie. Lo fa in merito alla tanto discussa procura a vendere. Quella inviata qualche giorno fa al sindaco non era valida, ma ora Alaimo annuncia di aver consegnato l’originale a un emissario di Basile. “Desidero informare tutti gli sportivi messinesi che ho appena consegnato ad un emissario del sindaco di Messina, l’originale cartaceo della procura a vendere rilasciata da ‘Aad Invest Group’. Già da domani mattina – rivela – sono disponibile a stipulare, al prezzo simbolico di 1 euro, l’atto di vendita delle quote dell’Acr Messina al soggetto o ai soggetti che il primo cittadino mi indicherà”.

“Contestualmente, nelle more, resto operativamente a disposizione per le operazioni bancarie necessarie al saldo di stipendi ed oneri fiscali e previdenziali in scadenza il 16 aprile attraverso eventuali supporti esterni che l’amministrazione comunale avrà individuato. Per tale ragione per tutto il tempo necessario mi tratterrò in città”, aggiunge.

La situazione resta complicata. È tardi per provare a imbastire qualcosa di solido, anche se è partita la campagna lanciata dal sindaco per raccogliere gli oltre 300 mila euro utili ad evitare brutti scherzi il 16 aprile. E la situazione di classifica resta complicata. Intanto, c’è da registrare questo ulteriore episodio, l’ennesimo di una brutta storia.

