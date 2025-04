A Reggio Calabria arriva “Sulla Buona Strada”: tre giorni di giochi ed educazione stradale per i più piccoli

StrettoWeb

Il Centro Commerciale Porto Bolaro è pronto ad accendere i riflettori su un evento speciale dedicato alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile: “Sulla Buona Strada“, in programma il 9, 10 e 11 maggio 2025 dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Per tre giorni, la galleria si trasformerà in un vero e proprio “villaggio educativo“, dove il gioco si intreccia con l’apprendimento, coinvolgendo i bambini in un’esperienza unica, divertente e altamente formativa. Attraverso percorsi tematici, attività pratiche e giochi interattivi, i più piccoli impareranno il valore del rispetto delle regole, della responsabilità e della sicurezza stradale.

Cinque aree tematiche animeranno l’evento:

•”Rispetta il Segnale”: un percorso tra segnali e ostacoli per imparare, passo dopo passo, il rispetto delle regole.

•”La Strada non è un Gioco”: un grande tabellone a terra trasformerà le norme stradali in una sfida avvincente.

•”Chi va piano, va sano e va lontano”: a bordo di monopattini, i bambini scopriranno quanto sia importante rispettare i limiti di velocità.

•”Test e Patentino”: quiz, prove pratiche e il rilascio del “Piccolo Patentino” per ogni partecipante.

•”Guidare in Galleria”: alla guida di mini-auto elettriche o a pedali, i bambini metteranno alla prova le conoscenze apprese. Ogni giornata sarà animata da un team di educatori professionisti, pronti a guidare i giovani partecipanti in un percorso educativo dove il divertimento diventa il miglior maestro di vita. “Sulla Buona Strada” non è solo un evento, ma un investimento nel futuro dei nostri bambini: cittadini più consapevoli, rispettosi e sicuri.

