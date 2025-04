25 aprile, Mancuso: “rinnovare impegno verso libertà, giustizia e democrazia”

StrettoWeb

“Il 25 aprile non è solo una data simbolica, ma l’occasione per rinnovare l’impegno verso i valori di libertà, giustizia e democrazia che sono alla base della Costituzione Italiana”. Lo afferma il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, in merito alle celebrazioni della Liberazione dalla dominazione nazifascista che si tengono il 25 aprile. Mancuso aggiunge: “Si tratta di una giornata che ricorda le lotte e i sacrifici di tutti coloro che si sono impegnati per il riscatto dalla dittatura e dall’occupazione straniera.

Il 25 aprile rappresenta il trionfo della speranza e della forza del popolo italiano che, unito nella diversità, ha saputo superare le difficoltà per costruire una nazione libera e democratica. La memoria deve essere il nostro punto di partenza soprattutto in un tempo attraversato da forti tensioni”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.