X down, l’annuncio di Elon Musk: cosa c’è dietro i problemi all’ex Twitter

Migliaia di segnalazioni nel corso delle ultime ore: X down. Il famoso social, ex Twitter, va a singhiozzo. Problemi di accesso fin dalla mattinata, disservizio ripresentatosi poi nel pomeriggio, impossibilità di effettuare ricerche e altri problemi legati al normale e corretto funzionamento della piattaforma. Elon Musk in persona, proprietario di X, è intervenuto con un annuncio per far luce sulla situazione: “c’è stato (c’è ancora) un massiccio attacco informatico contro X. Veniamo attaccati ogni giorno, ma questo è stato fatto con molte risorse. È coinvolto un grande gruppo coordinato e/o un Paese. Stiamo rintracciando…“.

X down: la rivendicazione di Dark storm team

Il down di X è stato causato da un attacco hacker. Come annunciato da Elon Musk, dietro c’è un gruppo organizzato. Dark storm team ha, infatti, rivendicato l’attacco DDOS che ha mandato X in down. Dark storm team è un gruppo nato nel 2023 filo-palestinese, anti-Israele e anti-NATO.

