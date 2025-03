Isola di Vulcano: ultimati gli interventi di messa in sicurezza della provinciale 178/c

StrettoWeb

Torna nuovamente percorribile la strada provinciale 178/C di collegamento tra il porto di Levante e il porto di Ponente dell’isola di Vulcano. La Città Metropolitana ne aveva disposto la chiusura per la presenza di una situazione di rischio provocata dal cedimento del muro di cinta di un campeggio e da alcuni rami a rischio crollo, sito all’interno della stessa struttura, che protendevano pericolosamente sull’importante arteria stradale. La revoca dell’ordinanza si è resa possibile a conclusione degli interventi di messa in sicurezza dei luoghi, realizzati dai gestori del camping “Togo Togo”, che hanno permesso il ripristino delle normali condizioni di sicurezza..

Palazzo dei Leoni ha emanato, alcuni mesi fa, un’ordinanza in cui dispone che i proprietari e i conduttori dei terreni limitrofi alle strade provinciali provvedano alla manutenzione dei terreni in modo da garantire la sicurezza dei veicoli in transito. Si tratta non soltanto di un provvedimento che richiama al senso civico ma che fa riferimento a precise responsabilità in capo ai soggetti suddetti qualora non dovessero ottemperare alle disposizioni impartite.

