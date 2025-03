Vulcano, chiuso al transito un tratto della strada provinciale 178/c

StrettoWeb

La Stazione dei Carabinieri di Vulcano ha inviato alla Città Metropolitana di Messina una nota in cui si segnala la presenza di alberi d’alto fusto, piantati all’interno del camping “Togo Togo”, che manifestano carenza di manutenzione, costituendo un pericolo per i veicoli in transito lungo la strada provinciale 178/C di collegamento tra il porto di Levante e il porto di Ponente dell’isola eoliana. Nella relazione, si evidenzia che le essenze in questione stanno provocando il cedimento del muro di cinta della struttura ricettiva e che alcuni rami protendono pericolosamente sull’importante arteria stradale. Palazzo dei Leoni ha immediatamente diffidato i gestori del campeggio ad adempiere agli interventi di messa in sicurezza di loro competenza e, nelle more, ha disposto la chiusura del tratto in questione della strada provinciale 178/C.

“Palazzo dei Leoni – ha precisato il sindaco metropolitano Basile – ha emanato alcuni mesi fa un’ordinanza in cui dispone che i proprietari e i conduttori dei terreni limitrofi alle strade provinciali provvedano alla manutenzione dei terreni in modo da garantire la sicurezza dei veicoli in transito. Si tratta non soltanto di un provvedimento che richiama al senso civico ma che fa riferimento a precise responsabilità in capo ai soggetti suddetti qualora non dovessero ottemperare alle disposizioni impartite”.

