Un volo Artistico, il Cosenza è ancora vivo: i rossoblu ringraziano Viali e non perdono la speranza, 1-0 alla Reggiana

E’ ancora Viali a premiare il Cosenza, ma questa volta non con i colori rossoblu. Il Cosenza, infatti, batte per 1-0 la Reggiana dell’ex tecnico e non perde la speranza di una salvezza comunque sempre molto difficile. Anticipo di Serie B deciso da una rete nel primo tempo: il volo per il colpo di testa è Artistico, come l’autore del gol. E il risultato non cambierà più, nonostante la traversa di Portanova e un finale in sofferenza per la squadra di Tortelli, alla sua prima vittoria dopo il cambio in panchina.

Una gara giocata nel solito clima difficile, teso, con la piazza in perenne contestazione contro la proprietà Guarascio, che da qualche settimana ha comunicato l’apertura a una cessione anche alla politica. Proprio ieri, il Sindaco Caruso ha ammesso l’incontro con un imprenditore interessato, che da rumors pare possa essere Alfredo Citrigno, con il relativo gruppo e insieme ad altri imprenditori. Al di là degli aspetti societari, comunque importanti, gli occhi questa sera erano rivolti al campo, nel contesto di una partita difficile e di una classifica altrettanto complessa.

La partita

Primo tempo non bellissimo e un po’ confusionario, ma tra le due è sicuramente il Cosenza a mostrare più voglia. La prima occasione è al 25′, con Artistico, che fa le prove generali e un minuto dopo mette dentro per il vantaggio, capitalizzando al meglio di testa un cross di Gargiulo. Torsione perfetta, palla indirizzata all’angolino. Reggiana non pervenuta: l’unica occasione è nel recupero del primo tempo, a ridosso dell’intervallo, con Portanova, che in area conclude e colpisce la traversa. Nella ripresa la prima occasione è sempre per la Reggiana, all’ora di gioco, con Meroni, che conclude sopra la traversa. L’appuntamento con il secondo legno della Reggiana è poi con Vergara, che colpisce il palo. Il Cosenza si salva ancora, si chiude e se la gioca in contropiede, sfiorando il raddoppio con Rizzo Pinna. Alla fine, però, termina così. Ora per il Cosenza c’è il derby contro il Catanzaro, ma della partita non sarà proprio Artistico, che era diffidato e si è beccato il giallo.

Il tabellino

MARCATORI: 26′ Artistico

COSENZA: Micai; Dalle Mura, Venturi, Caporale; Ricciardi (81′ Cimino), Kouan, Gargiulo, Ciervo (63′ D’Orazio); Garritano (69′ Charlys); Fumagalli (69′ Rizzo Pinna), Artistico (81′ Cruz). A disp.: Vettorel, Zilli, Sgarbi, Mazzocchi, Ricci, Kourfalidis, Hristov. All.: Pierantonio Tortelli.

REGGIANA: Bardi; Sampirisi, Meroni, Sosa, Libutti (73′ Cigarini); Sersanti, Portanova (62′ Pettinari), Ignacchiti (82′ Girma); Marras (62′ Vergara), Reinhart (45′ Maggio), Vido. A disp.: Sposito, Fiamozzi, Urso, Lucchesi, Kumi, Kabashi, Nahounou. All.: William Viali.

ARBITRO: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce; assistenti: Damiano Margani della sezione di Latina e Claudio Barone di Roma 1. Quarto ufficiale: Dario Madonia di Palermo. VAR: Giacomo Camplone di Pescara. AVAR: Oreste Muto di Torre Annunziata.

NOTE: spettatori presenti: 2.804, ospiti: 104. Ammoniti: Artistico, Gargiulo, D’Orazio, Sosa, Cruz, Sersanti, Kouan. Espulsi: . Recupero: 4’pt – ’st.

Risultati Serie B 29ª Giornata

Venerdì 7 marzo

Ore 20:30

Cosenza-Reggiana 1-0

Sabato 8 marzo

Ore 15:00

Carrarese-Frosinone

Cremonese-Catanzaro

Mantova-Juve Stabia

Salernitana-Modena

Ore 17:15

Sampdoria-Palermo

Ore 19:30

Brescia-Cesena

Domenica 9 Marzo

Ore 15:00

Sassuolo-Bari

Spezia-Pisa

Ore 17:15

Cittadella-Sudtirol

Classifica Serie B

Sassuolo 65 Pisa 57 Spezia 51 Catanzaro 43 Cremonese 42 Cesena 40 Juve Stabia 39 Palermo 38 Bari 38 Modena 35 Cittadella 33 Carrarese 32 Reggiana 31* Brescia 30 Sampdoria 30 Sudtirol 30 Mantova 29 Frosinone 27 Salernitana 26 Cosenza 25 (-4 )*

*una partita in più

Prossimo turno Serie B, 30ª giornata

Venerdì 14 marzo

ore 20.30

Palermo-Cremonese

Sabato 15 marzo

Ore 15.00

Cesenza-Spezia

Cittadella-Sassuolo

Frosinone-Brescia

Juve Stabia-Modena

Ore 17.15

Pisa-Mantova

Ore 19.30

Bari-Salernitana

Domenica 16 marzo

Ore 15.00

Reggiana-Sampdoria

Sudtirol-Carrarese

Ore 17.15

Catanzaro-Cosenza

