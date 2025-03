Volley, la New Hospital Paola vince fuori casa e mantiene la testa della classifica

StrettoWeb

Domenica pomeriggio la New Hospital Pallavolo Paola ha giocato il posticipo della seconda giornata della fase play off del campionato regionale di serie C a Cinquefrondi battendo per 0-3 le padrone di casa di Diper Jolly con i seguenti parziali: 8-25; 13-25; 10-25 in poco più di 70 minuti di gioco. Grazie a questo successo la compagine paolana resta in testa alla classifica a quota 33 punti con 2 punti di vantaggio dalla diretta inseguitrice Todo Vibo Valentia e a 4 punti da Marpesca Pizzo. Passo falso per la Volley Cirò che perde malamente in trasferta a Catanzaro contro Stella Azzurra (prossimo avversario della New Hospital) e scende la quarto posto con 5 punti di distacco dalla capolista.

Continua dunque il periodo di ottima forma della New Hospital. Ancora una volta riesce a portate a casa tre punti con una prestazione corale di livello che non ha lasciato scampo alla Diper Jolly che per lunghi tratti dell’incontro è sembrata spettatrice dell’incontro impotente nel piazzare giocate che potessero mettere in seria difficoltà la compagine paolana.

Analisi della partita

I set: inizio sprint per la New Hospital che in pochi minuti si porta avanti 1-9. La squadra di casa l’unica strategia che può adottare davanti al divario tecnico che sin dalle prime battute sembra incolmabile è chiamare il time out per spezzare il dominio assoluto della compagine paolana. Tornate in campo, la New Hospital si limita a controllare e il vantaggio cresce con il passare degli scambi (3-17). Nuovo time out per Diper sul 7-23.Il parziale termina: 8-25.

II set: Diper approfitta degli errori della New Hospital e nella parte iniziale del set resta in scia seppur con qualche affanno (4-6). Appena la New Hospital alza l’asticella dell’attenzione, il vantaggio inizia a lievitare (5-13). L’unica arma che riesce a sfoggiare Diper ancora una volta è il time out per riordinare le idee e cercare di tornare in partita. Tuttavia, il break non porta alcun beneficio alla squadra di casa e la New Hospital corsara conduce senza pensieri il gioco. Il parziale si conclude: 13-25.

III set: la New Hospital vuole chiudere al più presto la pratica Diper e subito si porta in vantaggio (4-13). La squadra di casa assiste in bambola all’assolo della compagine paolana. La New Hospital delizia gli spettatori con belle giocate ad evidenziare ancora una volta l’alto tasso tecnico del roster (7-20). Il set termina 10-25 e la partita in poco più di 70 minuti.

Una prova di forza maiuscola per la New Hospital. Archiviata con un bel successo mai messo in discussione, sabato la compagine paolana torna al Tonino Maiorano ad attenderla ci sarà Stella Azzurra Catanzaro. La squadra del capoluogo seppur con un inizio del campionato complicato è in continua crescita. In questa seconda fase è riuscita a portare a casa 5 dei 6 punti in palio. Sarà dunque un impegno da preparare con dovizia di particolari per le pallavoliste di Mister Calabrò.

