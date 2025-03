Volley, riparte il campionato di serie C: la New Hospital Paola torna in campo da capolista

StrettoWeb

Questo weekend si giocherà la prima giornata della seconda fase del campionato di serie C a “girone unico”. La New Hospital Pallavolo Paola affronterà in casa sabato alle 16.00 Cidue Costruzioni Campo Calabro. La classifica avulsa dopo la prima fase del campionato sorride alla compagine paolana: partirà capolista con una dote di 27 punti con due lunghezze di vantaggio sulla Todo Vibo Valentia e Volley Cirò.

I numeri della prima fase conclusa a gennaio per la New Hospital parlano chiaro: 15 vittorie su 16 match disputati e soltanto 5 set persi (nessun set perso in casa). Una squadra che tra infortuni e cambio di allenatore ha dimostrato una grande maturità e consapevolezza della propria forza che si appresta senza se e senza ma ad essere una delle formazioni a contendersi la promozione in B2. Un roster composto da pallavoliste giovani e di grande esperienza che hanno creato una alchimia perfetta rendendo la vita difficile a qualsiasi avversario in casa come in trasferta. Sarà dunque fondamentale per la New Hospital iniziare questa nuova fase cercando di portare a casa subito i primi tre punti al fine di mantenere inalterato il vantaggio sulle dirette concorrenti.

Cidue Costruzioni Campo Calabro, nel girone B della precedente fase, è stata l’ultima squadra a staccare il pass per questa seconda parte di campionato. Inizia la fase finale della competizione all’ultimo posto con soli 4 punti. I punti e il piazzamento non devono però ingannare: la squadra reggina è un osso duro e può creare problemi sin dai primi palloni.

Servirà come è stato fin adesso la determinazione e la consapevolezza del proprio potenziale da parte della compagine paolana anche al fine di eliminare definitamente la delusione per le final four di Coppa Calabria sfuggita per un soffio dopo una partita avvincente e complicata contro Todo Vibo Valentia (formazione che il giorno seguente ha alzato il trofeo regionale) durata ben 2 ore e mezza. Il campionato sta entrando sempre più nel vivo, ci aspettano mesi adrenalinici ed emozionanti tutti da seguire.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.