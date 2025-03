Volley, la New Hospital Paola resta in vetta: altro 0-3 in trasferta ai danni della New Teosidos

StrettoWeb

La New Hospital continua a vincere e a portare a casa tre punti. Domenica pomeriggio nel posticipo della quarta giornata la compagine paolana ha giocato a Gallina (Reggio Calabria) contro la New Teosidos riuscendo ad imporsi in quasi 90 minuti di gioco per 0-3 con i seguenti parziali: 22-25; 16-25; 23-25. Grazie a questo ennesimo successo (quarto successo su quattro incontri disputati nella fase play off) la New Hospital si porta a quota 39 punti con due lunghezze di vantaggio su Todo Vibo Valentia e quattro da Marpesca Pizzo (sabato prossimo avversario nella partita che si disputerà tra le mura amiche del Tonino Maiorano). New Teosidos resta al quinto punto ma il vantaggio su Pallavolo Rossano ora è di un solo punto (la squadra bizantina si è imposta fuori casa 0-3 contro Cidue Costruzioni).

Analisi della partita

I set: Rispetto alla solita formazione iniziale gioca Stancato al posto di Ceglie. Inizio complicato per la New Hospital che si limita ad inseguire la squadra di casa. Time out sul 7-3. Con il passare degli scambi però la New Hospital riduce lo svantaggio e la New Teosidos è costretta a chiamare il time out sul 13-10. Le padrone di casa non demordono e tornate in campo danno filo da torcere alla compagine paolana. Entra Gianni al posto di Ritrovato sul 18-16. Nuovo time sul 18-18. Scatto d’orgoglio della New Hospital che si porta in vantaggio per la prima volta nel match. Si gioca punto su punto. La New Teosidos va in affanno, la New Hospital controlla e grazie alle ottime doti tecniche delle pallavoliste ad andare in vantaggio sul filo del rasoio. Nuovo time out sul 21-24. Il set termina poco dopo il ritorno in campo delle squadre: 22-25.

II set: inizio punto a punto. Appena la New Hospital alza l’asticella del ritmo subito riesce a portarsi in vantaggio costringendo la squadra di casa ad inseguire con affanno. Time out sul 4-9. Quando tutto sembrava sotto controllo la New Teosidos riduce lo svantaggio. Nuovo time out sull’ 8-10. Il break porta beneficio alla New Hospital che trova un allungo decisivo. La squadra di casa non riesce ad incidere nelle dinamiche di gioco e assiste inerme al domino della New Hospital. Il set termina 16-25.

III set: dopo un iniziale avvio deciso della New Hospital, le padrone di casa riescono in una mini remontada 1-4 a 5-4 per poi mantenere un vantaggio seppur di poche lunghezze per alcuni tratti di gioco. Time out sul 9-6. Ritornata in campo la New Hospital acciuffa subito il pareggio e poi nuovamente parte una sfida punto a punto. Sfilza di time out in rapida successione a voler evidenziare il momento delicato del match: il primo sul 16-18 a seguire sul 16-20 ed infine sul 18-22. Entra De Simone al posto di Ritrovato. New Teosidos cerca di ritornare in partita in maniera volenterosa e caparbia ma non basta, la New Hospital vince 23-25.

Archiviata la trasferta reggina, ora per la New Hospital arrivano due giornate fondamentali per il proseguo del campionato. Sabato pomeriggio affronterà in casa Marpesca Pizzo terza forza del campionato, la settimana successiva Todo Vibo Valentia fuori casa. Due partite che hanno il sapore non del big match ma bensì di due finali.

