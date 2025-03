Volley: una super Akademia Messina travolge Trentino 3-0, ma sfuma il terzo posto

StrettoWeb

Epilogo comunque positivo, che lascia però un po’ di amaro in bocca per Akademia Sant’Anna. In un clima di ritrovato entusiasmo, Rossetto e compagne hanno battuto in maniera perfetta l’Itas Trentino nella quinta e ultima giornata della Pool Promozione di Serie A2. Al PalaRescifina è finita 3-0, con le SuperGirls che sono sembrate tornate davvero super, come nella regular season. Concentrate, ciniche, determinate. Un insieme di presupposti che fanno confidare nei play-off, ma che avrebbero potuto dare un esito diverso alla classifica se fossero stati sfoderati prima. Infatti, con il risultato ottenuto dalla Futura Giovani Busto Arsizio, 3-1 contro la CBF Balducci H.R. Macerata, a conquistare il terzo posto sono state le Cocche. L’appuntamento è per domenica 6 aprile al PalaBorsani per gara 1 delle semifinali promozione.

La cronaca della partita

Messina cambia marcia rispetto alla gara di mercoledì scorso e domina l’incontro senza sbavature. Dopo un iniziale fase di studio tra le pallavoliste in campo, protrattasi per quasi metà set, le padrone di casa tentano la fuga. L’Itas Trentino non riesce ad arginare l’emorragia di punti, e il parziale termina sul 25-16. Il secondo atto è un monologo messinese: l’equilibrio dura molto meno, con il sestetto di coach Fabio Bonafede che allunga sin da subito e annichilisce quello di coach Michele Parusso, anche grazie a un’ottima prestazione a muro, in particolare di Dalila Modestino (25-14). Nella terza frazione, le tridentine provano a mantenere viva la speranza, ma Akademia Sant’Anna amministra il vantaggio e regola i conti sul 25-21.

Le dichiarazioni post-partita

Flavio Ferrara: “Ringrazio chi è venuto a vedere la partita. Vi siete resi conto che, quando vogliono, le ragazze possono giocare ad alto livello e lo possiamo fare anche noi. Abbiamo sempre detto quali sono i nostri obiettivi: quando giochiamo bene, c’è da fare i complimenti al gruppo. Stasera è stata una bella sfida. Dopo una seconda fase difficile, ci giocheremo le nostre chance in semifinale. Oggi si è visto un grande muro-difesa, quella parte di gioco che a noi piace di più, frutto di una grande ricezione e di un ottimo cambio palla. I numeri sono stati buoni, l’organizzazione del sistema di gioco ha funzionato e la squadra si è aiutata nei momenti di difficoltà. Se siamo per il secondo anno in semifinale, è perché la società ha lavorato bene per questo. Sappiamo che è stata soltanto una tappa: domani ci riposeremo e lunedì penseremo a Busto Arsizio”.

Giorgia Caforio: “La posizione è molto relativa, perché noi non siamo quelle di oggi, altre volte siamo riuscite a esprimere la nostra forza e aspetteremo la semifinale come abbiamo fatto in quelle precedenti. A parte la partita di Melendugno, che di fatto non abbiamo mai giocato, quella prima l’abbiamo disputata ma senza concretizzare. Con Busto Arsizio e Cremona, invece, abbiamo dimostrato il nostro valore. Parlare serve, ma serve anche agire: lavorare in palestra con l’atteggiamento giusto, che ci permetta di risolvere le problematiche che ci sono. In questo momento abbiamo bisogno di tante energie positive e di unire la squadra. Dal nostro punto di vista, non è successo nulla”.

Il tabellino del match

Akademia Sant’Anna vs Itas Trentino: 3-0 (25-16, 25-14, 25-21)

AKADEMIA SANT’ANNA: Bozdeva n.e., Norgini (L) n.e., Olivotto 12, Carraro 2, Modestino 11, Vernon 9, Rossetto 9, Mason n.e., Trevisiol n.e., Caforio (L) 0, Babatunde n.e., Guzin n.e., Diop 22. 1st Coach: F. Bonafede, 2nd Coach: F. Ferrara

ITAS TRENTINO: Ristori Tomberli 3, Zeni n.e., Weske 9, Batte 0, Zojzi 11, Marconato 7, Fiori (L) 0, Bassi 5, Prandi 1, Molinaro 3, Iob n.e., Pizzolato 0. 1st Coach: M. Parusso

Arbitri: Marco Colucci e Giorgia Spinnicchia

Videocheck: Martina De Luca

Segnapunti federale: Davide Pennisi

Durata set: 21′, 22′, 25′

Akademia Sant’Anna: ace 7, bs 5, muri 8, errori 12

Itas Trentino: ace 2, bs 6, muri 6, errori 16

Attacco: 50% – 33%

Ricezione pos.: 63% – 44%

MVP Gioielleria La Motta: Bintu Diop (Akademia Sant’Anna).

