Volley, Akademia Messina con la testa a Melendugno: vincere per continuare la corsa

Reduce dalla convincente prestazione al SanbàPolis, culminata nel successo per 1-3 ai danni dell’Itas Trentino, Akademia Sant’Anna mira a confermarsi davanti al proprio pubblico. Per la prima giornata del girone di ritorno della Pool Promozione di Serie A2 femminile, mercoledì 12 marzo il PalaRescifina ospiterà infatti il confronto casalingo contro la Narconon Volley Melendugno.

Già uscite vincitrici dal Palasport San Giuseppe da Copertino, le SuperGirls scenderanno in campo con lo scopo di consolidare la terza posizione, un piazzamento raggiunto con sudore e determinazione in terra trentina e attualmente frutto di 53 punti. Tra l’altro, in attesa del 3-1 della Cbf Balducci H.R. Macerata sulla Futura Giovani Busto Arsizio, Messina aveva anche agganciato il secondo posto. In ogni caso, tale risultato ha permesso alle atlete allenate da coach Fabio Bonafede di riprendere la cavalcata verso le agognate finali play-off.

Di fronte, però, si misureranno con l’entusiasmo di una Melendugno rinvigorita dallo storico 1-3 con cui ha espugnato il PalaCBL, imponendosi sulla C.B.L. Costa Volpino e ottenendo la sua prima vittoria in questa fase del campionato. Tuttavia, sebbene la nona posizione e i suoi 34 punti ridimensionino significativamente le ambizioni del roster guidato da coach Simone Giunta, la rappresentativa salentina sarà comunque motivata a giocarsi le sue carte.

Akademia ritrova sé stessa e vince a Trento

Sul taraflex dell’impianto tridentino si è finalmente rivista l’Akademia Sant’Anna della regular season. Dimostrando una straordinaria personalità e un’eccellente gestione delle situazioni durante le quali l’Itas Trentino ha tentato di alzare il ritmo, le pallavoliste giallorosse hanno strappato un bottino pieno che mancava da troppo tempo a una formazione di questo calibro. Inutile dire che a trascinare le peloritane sia stata nuovamente l’incontenibile performance offensiva di Bintu Diop (28 punti, di cui 24 in attacco, 3 muri e un ace)

Insieme all’opposta toscana, hanno brillato la granitica Dalila Modestino (17 punti, di cui 12 in attacco, 3 muri e 2 ace), apparsa in grande spolvero – tanto da aggiudicarsi il titolo di MVP – e la bella rivelazione Mychael Vernon (19 punti, di cui 16 in attacco e 3 muri). Nulla hanno potuto le padrone di casa, che pure hanno combattuto caparbiamente nel set iniziale e soprattutto nel quarto, quando, reagendo con veemenza, sono riuscite a resistere fino a prevalere ai vantaggi.

Costa Volpino ko, Melendugno festeggia il primo successo

Comunque cariche per l’1-3 centrato al PalaCBL, che ha regalato alla Narconon Volley Melendugno la prima gioia in Pool Promozione, le rossonere sbarcheranno in Sicilia con stimoli diversi da quelli delle giocatrici locali. In tal senso, un divario di 19 lunghezze è piuttosto esplicito, ma questi sono e saranno sempre scontri da non sottovalutare.

Solida e ordinata, risoluta e cinica laddove necessario, nei momenti chiave dell’incontro la compagine di coach Giunta ha concesso veramente pochi margini di manovra al sestetto della C.B.L. Costa Volpino. In Lombardia, su tutte, hanno spiccato le ottime prove di Chiara Biesso e Polina Malik, decisive sia a muro che in attacco, ma, come ha dichiarato anche Jessica Joly in conferenza stampa, il merito è dell’intero gruppo, che si è sacrificato su ciascun pallone. Inoltre, la stessa schiacciatrice classe 2000 sarà l’ex della serata, avendo difeso i colori messinesi nella scorsa stagione.

Statistiche alla mano: Messina e Melendugno a confronto

Relativamente alle statistiche individuali, Bintu Diop continua a essere saldamente seconda tra le Top Spikers, con 505 punti all’attivo, mentre Polina Malik, con 361, occupa il decimo posto. Nella classifica delle Top Blockers, Rossella Olivotto mantiene la quindicesima posizione con 56 muri, alle spalle della centrale ‘rivale’ Chiara Riparbelli, quinta a quota 72.

La brindisina figura pure tra le Top Acers, nona a pari merito con Adji Astou Ndoye della Tenaglia Abruzzo Volley, entrambe con 28 servizi vincenti. In questa categoria, la leader resta Diop, che ne ha totalizzati 43. Quinta, infine, con 30 battute efficaci, si trova un’altra melendugnese: Alice Tanase. Tra le Top Receivers, invece, Giorgia Caforio è balzata al comando della graduatoria, grazie alla media di 44,9% ricezioni perfette.

In ambito collettivo, per quanto riguarda i punti siglati, Akademia Sant’Anna domina con 1.706, mentre la Narconon Volley Melendugno si colloca al dodicesimo posto, avendone raccolti finora 1.432. Il club dello Stretto è sul podio per quantità di block realizzati, terzo ex aequo con la Resinglass Olbia con 228 muri punto, distanziando la selezione pugliese, tredicesima con 189. Nel computo degli ace messi a segno, Messina ricopre la quinta posizione superando Melendugno, sesta, con rispettivamente 122 e 111 punti diretti dai nove metri.

Rossetto e Caforio presentano la prossima sfida

Aurora Rossetto: “Siamo davvero felici per la vittoria di sabato contro l’Itas Trentino. Era una gara importante, al cospetto di una squadra di livello, quindi ci riteniamo assolutamente soddisfatte. Tuttavia, siamo già rivolte alla prossima sfida, altrettanto cruciale. Anche la Narconon Volley Melendugno viene da un successo, perciò sarà sicuramente un’avversaria ostica, come del resto tutte quelle che stiamo incontrando in Pool Promozione. Per noi, però, qualsiasi punto è fondamentale e spenderci per guadagnarne il maggior numero possibile è il nostro dovere. Nel frattempo, ci godiamo questi tre conquistati a Trento, ma con la consapevolezza che, sebbene non estremamente lungo, il cammino è ancora intenso. Pensiamo a ciò che verrà giorno dopo giorno”.

Giorgia Caforio: “Ci stiamo preparando con grande impegno per la partita contro Melendugno. Il gruppo ha lavorato duramente in allenamento, concentrandosi sia sulla tecnica che sulla mentalità da adottare in campo. La Narconon è una squadra ben organizzata, ma abbiamo le qualità per affrontarla e puntiamo a esprimere il nostro miglior gioco. L’obiettivo è rimanere attente, sfruttare ogni opportunità e lottare fino all’ultimo punto. Siamo determinate a portare a casa il risultato e a proseguire la corsa verso i traguardi stagionali”.

La classifica dopo la quinta giornata

Omag-MT S. Giovanni in M.no 61; CBF Balducci H.R. Macerata 56; Akademia S. Anna 53; Futura Giovani Busto Arsizio 49; ITAS Trentino 45; Valsabbina Millenium Brescia 40; Nuvolì Altafratte Padova 38; U.S. Esperia Cremona 35; Narconon Volley Melendugno 34; C.B.L. Costa Volpino 30.

Match preview: tutto quello che c’è da sapere

Il turno infrasettimanale tra Akademia Sant’Anna e Narconon Volley Melendugno, al quale si potrà assistere dal vivo tramite abbonamento, acquistando il biglietto online a questo link, nei punti vendita Posto Riservato o in loco all’ingresso del PalaRescifina, sarà diretta dai signori Luca Pescatore (primo arbitro) e Marco Pazzaglini (secondo arbitro), con fischio d’avvio alle 20:30. Il supporto al videocheck sarà garantito da Luca Cardaci. Per chi non potrà essere presente sugli spalti, il match sarà visibile gratuitamente, previa registrazione, sulla piattaforma web volleyballworld.tv a questo link.

