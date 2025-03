Volley, Akademia Messina delle meraviglie! Espugna il “PalaSanbapolis” e ritrova il sorriso

StrettoWeb

Torna finalmente a sorridere Akademia Sant’Anna, che rientra in Sicilia dalla seconda trasferta al Nord con un successo pieno ottenuto al domicilio dell’Itas Trentino. Nella quinta e ultima giornata del girone d’andata della Pool Promozione di Serie A2, infatti, le SuperGirls espugnano il “PalaSanbàPolis”, imponendosi con determinazione al termine di quattro set decisamente intensi (1-3: 23-25, 18-25, 28-26, 16-25). Oltre a fungere da corroborante, considerate le recenti prestazioni in cui Messina era apparsa un po’ più opaca, l’1-3 premia la squadra di coach Bonafede, che si insedia al secondo posto in classifica, a pari merito con Macerata. Almeno per una notte, in attesa che la rappresentativa marchigiana affronti domani la Futura Giovani Busto Arsizio.

La partita

Nello starting six, per Trentino coach Parusso schiera Prandi in regia, Weske suo opposto, Marconato e Molinaro centrali, Kosareva e Zojzi posto 4, libero Fiori. Per Messina, coach Bonafede manda in campo Carraro in regia, suo opposto Diop, centrali Modestino e Olivotto, posto 4 Vernon e Rossetto, libero Caforio. Nel palazzetto di via della Malpensada, la gara si snoda con un ritmo ondivago praticamente in ogni parziale. Tuttavia, se il primo è caratterizzato da fiammate da entrambi i fronti e nel secondo le SuperGirls mostrano nuovamente il loro potenziale, il terzo è veramente degno di nota. Deciso ai vantaggi in favore di Trento, questa frazione si distingue per essere un’autentica battaglia, mentre nella quarta Rossetto e compagne chiudono il match con il carisma dei vecchi tempi.

MVP della gara, la centrale Dalila Modestino (Akademia Sant’Anna) con 17 punti (12 in attacco con una percentuale del 66 %, 3 muri e 2 ace). Top Spiker, Bintu Diop (Akademia Sant’Anna) con 28 punti (24 in attacco con una percentuale del 45 %, 3 muri, 1 ace). Top Blockers, Dalila Modestino, Mychael Vernon e Bintu Diop con 3 muri. Top Acer, Dalila Modestino (Akademia Sant’Anna) con 2 servizi vincenti. Complessivamente, 15 errori per le trentine, 28 per le siciliane.

Nel prossimo turno, Akademia tornerà ad esibirsi sul taraflex del “PalaRescifina” nel turno serale di mercoledì 12 marzo – ore 20.30 – contro la Narconon Volley Melendugno; match valido per il primo turno del girone di ritorno della Pool Promozione.

Il post gara

Nel post-gara, le dichiarazioni di coach Fabio Bonafede. “Stasera c’è stata la prestazione e ci serviva per l’autostima; è stata la serata giusta. Penso che la gente si sia divertita perché entrambe le squadre abbiamo fatto vedere un gran livello di pallavolo. Venivamo da un momento complicato e sono molto orgoglioso delle ragazze. Non abbiamo mollato mai; perfino nel terzo set, quando sembrava finito, l’abbiamo riaperto. Al di là del piazzamento, le squadre che faranno i play-off oramai sono quelle che attualmente occupano le posizioni utili”.

Il tabellino

Itas Trentino vs Akademia Sant’Anna 1-3 (23-25, 18-25, 28-26, 16-25)

Itas Trentino: Ristori 7, Zeni (L) n.e., Weske 3, Batte 0, Zojzi 6, Marconato 3, Fiori (L) 0, Bassi 10, Prandi 1, Molinaro 7, Iob n.e., Pizzolato 5, Kosareva 12. 1° All. M.Parusso, 2° All. C.Di Michele

Akademia Sant’Anna: Bozdeva n.e., Norgini (L) n.e., Olivotto 10, Carraro 2, Modestino 17, Vernon 19, Rossetto 11, Mason n.e., Trevisiol n.e., Caforio (L) 0, Babatunde n.e., Guzin n.e., Diop 28. 1° All. F.Bonafede, 2° All. F.Ferrara

Arbitri: David Kronaj e Antonino Di Lorenzo

Videocheck: Mirco Crivellaro

Durata set: 26’, 25’, 32’, 25’

Itas Trentino: ace 3, bs 5, muri 7, errori 15; Akademia Sant’Anna: ace 4, bs 10, muri 14, errori 28. Attacco 29 %-46%; Ricezione pos. 61%-54%

MVP: Dalila Modestino (Akademia Sant’Anna).

