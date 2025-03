Volley, Akademia Messina: non c’è tempo per pensare, battere Cremona per dimenticare Melendugno

StrettoWeb

Con le pretendenti alla qualificazione per le batterie dei play-off appena oltre il giro di boa, la Pool Promozione di Serie A2 si è avviata ufficialmente verso il suo rush finale. Nel turno infrasettimanale giocato a cavallo tra il 12 e il 13 marzo, si è infatti disputata la prima giornata del girone di ritorno di questa sessione del campionato. Per Akademia Sant’Anna, l’ultimo miglio è cominciato mercoledì sera, al PalaRescifina, con la disfatta delle SuperGirls al cospetto della Narconon Volley Melendugno.

Per quanto possa sembrare retorico, quindi, al sestetto che scenderà in campo al PalaRadi per sfidare l’Esperia Cremona verrà chiesto inderogabilmente di resettare l’incredibile stop interno di 0-3 e di riproporre ciò che di buono le peloritane hanno mostrato di essere in grado di fare. Anche perché, con la CBF Balducci H.R. Macerata ormai imprendibile, la terza posizione va assolutamente protetta con le unghie e con i denti. Un piazzamento che adesso è insidiato, a un solo margine di lunghezza, dalla Futura Giovani Busto Arsizio.

Cremona, un pericolo da non sottovalutare

Con il traguardo prefissato raggiunto, le motivazioni residue delle gialloblù – none a 35 punti, 18 in meno delle prossime dirimpettaie – renderebbero la trasferta di Messina nella città dei violini ancora più alla portata. Tuttavia, e Melendugno docet, gli stimoli e le sorprese possono nascondersi ovunque. Ad esempio, nella naturale voglia di riscatto che alimenta lo sport dopo una delusione in un incontro precedente. Le Tigri, per l’appunto, sono uscite sconfitte sia dal PalaGeorge, dove hanno perso 3-0 nel derby lombardo contro la Valsabbina Millenium Brescia, sia nel match d’andata in riva allo Stretto, con un 3-1.

Troppi errori nel derby, le Tigri cadono a Brescia

In casa delle Leonesse, le ‘cugine’ cremonesi hanno subito il terzo 0-3 consecutivo, influenzato dalle numerose disattenzioni da loro commesse. Nonostante il parziale equilibrato di 25-23, nel primo set l’Esperia Cremona ha concesso dodici errori diretti (7 in battuta e 5 in attacco), facilitando inevitabilmente Brescia. Nella seconda frazione, terminata 25-18, la formazione di coach Enrico Mazzola ha poi sofferto particolarmente l’ottima performance della Top Scorer Mija Siftar (16 punti, di cui 15 in attacco, con un’efficienza del 53%) e della MVP Francesca Trevisan, senza riuscire nemmeno nel terzo né ad arginare la prolificità delle locali né a intaccarne la solidità del muro (25-17). Positiva la gara di Francesca Parlangeli, affidabile sia in ricezione che in difesa. Un po’ poco, però, la sola doppia cifra sforata da Alessia Arciprete, autrice di 14 punti, interamente in attacco, con un’efficienza del 35%.

Messina delude con Melendugno: troppo lontano il livello reale

“Irriconoscibile” è l’aggettivo che maggiormente si presta a descrivere l’Akademia Sant’Anna vista cedere alla Narconon Volley Melendugno. Proprio coach Fabio Bonafede, in conferenza stampa, ha sottolineato con estrema nettezza che le atlete da lui allenate non sono mai realmente entrate nel ritmo giusto. Non ha funzionato nulla sin dal principio: approccio, gestione, svolgimento. Improduttiva la correlazione tra muro e difesa, assente la manovra di ricostruzione e scarsa la precisione offensiva, evidenziata pure dalle basse percentuali di finalizzazione, soprattutto di Bintu Diop (14 punti, di cui 12 in attacco, un muro e un ace), che con 7 errori ha registrato un’efficienza in attacco dell’11%.

Ma, più in generale, una sequenza di incertezze ha fatto sì che, ogni qualvolta le giallorosse provassero a risollevarsi, puntualmente arrivasse una nuova défaillance a vanificare qualsiasi sforzo. Insomma, una Messina troppo brutta per assomigliare anche vagamente alla sua vera versione. Quella, cioè, che fino a neanche un mese fa aveva sostenitori ed esperti a ben altre prestazioni.

Flavio Ferrara presenta la prossima sfida

Flavio Ferrara: “Il nostro obiettivo stagionale è, sin dall’inizio, quello di consentire alla squadra di esprimere sempre il meglio di sé. In Pool Promozione, come ci insegna il passato, ti ritrovi a confrontarti con le formazioni migliori del campionato. Nella terza fase stagionale, quella dei play-off, in cui si assegnerà il secondo posto per la A1, occorrerà dare tutto noi stessi per la squadra, ma questo solo dopo aver chiuso al meglio quella in corso. Siamo capaci di giocare una pallavolo di alto livello e le ragazze ne hanno consapevolezza, così come sanno perfettamente che lo staff tecnico è sempre a loro disposizione nel supportarle. Facendo le cose bene insieme possiamo esprimere tutto il nostro potenziale e si ottengono i risultati, come già dimostrato”.

“La società ci mette nelle migliori condizioni possibili e noi facciamo il massimo per regalarle ogni soddisfazione, sapendo che ogni partita è un’esperienza che arricchisce le nostre conoscenze. Il nostro è un contesto di continua crescita in cui si lavora bene. La squadra sta dimostrando, in ogni caso, che sa sopportare le difficoltà agonistiche che un torneo complesso, come quello di A2, ti pone innanzi nelle sue varie fasi. Ora, ci prepariamo per Cremona sapendo che all’andata è stata una partita difficile e servirà dare il meglio di noi stessi”.

Tutti gli incontri in programma

Cremona vs Messina

S. Giovanni in M.no vs Busto Arsizio

Trento vs Brescia

Costa Volpino vs Padova

Melendugno vs Macerata

La classifica dopo la sesta giornata

Omag-MT S. Giovanni in M.no 64; CBF Balducci H.R. Macerata 59; Akademia S. Anna 53; Futura Giovani Busto Arsizio 52; ITAS Trentino 45; Valsabbina Millenium Brescia 43; Nuvolì Altafratte Padova 38; Narconon Volley Melendugno 37; U.S. Esperia Cremona 35; C.B.L. Costa Volpino 30.

Match preview: tutto quello che c’è da sapere

Il secondo appuntamento del girone di ritorno della Pool Promozione di Serie A2, che opporrà U.S. Esperia Cremona e Akademia Sant’Anna, in programma alle 16:00 di domenica 16 marzo al PalaRadi di Cremona, sarà diretto dai signori Gianclaudio Bosica (primo arbitro) e Gianmarco Lentini (secondo arbitro). Andrea Lobrace sarà il supervisore al videocheck. I tifosi che vorranno seguirla a distanza potranno farlo gratuitamente, previa registrazione, sulla piattaforma web volleyballworld.tv a questo link.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.