Momento difficile per Vittorio Sgarbi. E Corbelli scrive a Mattarella: “lo nomini senatore a vita”

Appello del leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, perché “nomini il popolare critico d’arte ed esponente politico, Vittorio Sgarbi, Senatore a vita, per i suoi indiscussi meriti artistici, culturali, politici, di impegno civile, garantista e per una Giustizia Giusta e per essere stato, esattamente 30 anni fa, nel 1995, tra i cofondatori del Movimento Diritti Civili (nato in Calabria, con sede legale nella città di Cosenza) che ha poi sempre sostenuto in tutti questi anni”.

“Glielo chiedo oggi, caro Presidente – afferma Corbelli – rivolgendosi a Mattarella, nel momento più difficile della vita del grande uomo di cultura e di proficua attività civile e politica, da pochi giorni ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma, per una grave forma di depressione e i postumi di pregresse malattie. Sgarbi merita questo riconoscimento. E’ giusto che lo Stato lo premi con questa prestigiosa nomina. E che, lo faccia, per aiutarlo così anche a superare questa problematica condizione, proprio in questo momento che vede Sgarbi affrontare la fase più delicata e difficile della sua vita. A Sgarbi mi lega, da oltre 30 anni, non solo una grande, fraterna amicizia ma la condivisione di un impegno civile, libertario, garantista e umanitario e per una giustizia giusta che ci ha visti insieme, nel 1995, con altri amici, come l’avv. Pasquale De Vita, il prof. Giorgio Serra, il compianto direttore Mario Lo Gullo, in Calabria e, tra gli altri, il prof. Enzo Bonavita, in Puglia, costituire il Movimento Diritti Civili”.

“Con Sgarbi ho, per molti anni, combattuto innumerevoli battaglie civili e di giustizia, con manifestazioni davanti diverse carceri del Paese, da Palermo a Napoli, e a Roma di fronte al Parlamento. Abbiamo, tra le tante cose, promosso delle iniziative parlamentari per togliere dal carcere i tanti bambini con le loro giovani madre detenute. Abbiamo insieme scritto tante belle pagine di giustizia giusta, di garantismo vero e di solidarietà, difendendo tutti i diversi indagati (molti ingiustamente) al di là dei colori politici. Anche per questo, al di là dei grandi meriti culturali di Sgarbi, chiedo che l’apprezzato critico d’arte e noto uomo politico venga oggi nominato da Mattarella Senatore a vita”.

