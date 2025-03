Visite mediche gratuite presso la parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve | INFO

StrettoWeb

La Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo-Cannavò di Reggio Calabria annuncia la ripresa delle visite mediche specialistiche gratuite destinate esclusivamente alle persone in difficoltà economiche, che si terranno nei locali parrocchiali della Chiesa Santa Maria della Neve a Riparo a partire dalla prossima settimana. Questo servizio, già attuato con successo in passato, torna grazie alla generosità e alla disponibilità dei medici che, ancora una volta, hanno deciso di offrire la loro professionalità e il loro tempo a chi ne ha maggiore bisogno.

I medici che offriranno le visite specialistiche sono:

Dott. Luca Carbone – Urologo

– Urologo Dott. Francesco Ciancia – Cardiologo

– Cardiologo Dott. Francesco Catalano – Nefrologo

Le visite sono gratuite e destinate esclusivamente alle persone che si trovano in difficoltà economiche. Per accedere al servizio, è necessario prenotarsi. I posti sono limitati, quindi si consiglia di effettuare la prenotazione il prima possibile.

Inoltre, sarà possibile usufruire del servizio di ascolto e accompagnamento spirituale, offerto dal team pastorale e dai sacerdoti, inclusi il parroco, Don Giovanni Gattuso. Questo servizio si propone di offrire supporto emotivo e spirituale a chiunque ne senta il bisogno, unendo così la cura del corpo alla cura dell’anima in un momento di difficoltà.

Il pensiero del parroco Don Giovanni Gattuso: “questa iniziativa nasce dal desiderio di esserci per chi ha bisogno, un gesto di solidarietà che porta speranza e cura. Come comunità cristiana, siamo chiamati a prenderci cura non solo delle anime, ma anche dei corpi dei nostri fratelli e sorelle, soprattutto in momenti di difficoltà. Siamo grati ai medici che, con grande generosità, mettono a disposizione le loro competenze per chi ha meno possibilità di accedere alle cure. Auguro a tutti coloro che beneficeranno di queste visite un incontro non solo con la salute, ma anche con l’amore e la vicinanza della comunità“.

Dettagli per la prenotazione

È possibile prenotare telefonando al numero 389 3157118 dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì. Al numero indicato risponderà l’operatrice pastorale Mattia Angela Branca, che sarà a disposizione per le prenotazioni e per qualsiasi informazione aggiuntiva.

Questa iniziativa è un segno tangibile di solidarietà e supporto verso chi ne ha più bisogno, continuando a rappresentare un importante momento di cura e vicinanza per la comunità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.