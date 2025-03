La Vis RC vince l’EYBL a Budapest, Di Bernardo: “porto il torneo a Reggio. Ora coach da NY e camp con atleti USA” | VIDEO

StrettoWeb

Prestigioso trionfo internazionale per la Vis Basket Reggio Calabria. Il team reggino guidato dal presidente Luigi Di Bernardo è rientrato dalla vittoriosa trasferta di Budapest portando in riva allo Stretto un prestigioso trofeo. La Vis Basket Reggio Calabria ha vinto la tappa ungherese della EYBL Cup, torneo U16 che ha visto impegnate alcune fra le migliori squadre del panorama europeo. Nella giornata inaugurale i reggini, guidati dal duo Crea/Arecchi, hanno battuto i norvegesi dell’Oppsal Panther. Nella seconda giornata di gare doppio successo per il gruppo 2009/2010 che ha superato Naba Academy (alle 15:00) e i quotatissimi ragazzi del Legia Varsavia (alle 21:00), considerati i favoriti del torneo.

Nel terzo e ultimo giorno, la Vis Basket Reggio Calabria ha battuto Animales Varsavia, nonostante un’importante disparità fisica fra i due team. Un trionfo speciale per i reggini che chiudono la competizione con 4 vittorie in 4 partite giocate.

Di Bernardo a StrettoWeb: “una grande vittoria. E ora l’EYBL Cup sarà a Reggio Calabria”

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, il presidente della Vis Reggio Calabria, Luigi Di Bernardo, ha dichiarato: “grandissima esperienza, gioiosa e formativa. Non potevamo aspettarci di vincere sia il primo posto che fare incetta di premi singoli. Abbiamo affrontato squadre di mezza Europa: una norvegese, un’academy spagnola che racchiude 6 paesi che si affacciano sulla zona dell’Atlantico e due squadre polacche fra cui il Legia Varsavia che a livello senior gioca l’Eurocup“.

Un evento che ha portato Reggio Calabria a farsi conoscere anche in Ungheria. “È stato un onore per noi vedere il nome di Reggio Calabria sui loro ledwall. – spiega Di Bernardo – Tanta gente non sapeva dove fosse Reggio Calabria e noi abbiamo speso tempo per spiegargli quanto sia bella Reggio Calabria, io lo dico da anni, è una delle città più belle del mondo e potenzialmente potrebbe essere una città di grande attrattiva turistica. È stato un onore rappresentarla“.

EYBL che arriverà presto proprio a Reggio Calabria. “L’organizzazione ci ha concesso di organizzare una tappa a ottobre 2025 dal 16 al 19 ottobre – racconta Di Bernardo – E se ci ‘comportiamo bene’ potrebbero anche darci l’organizzazione delle Super Finals di aprile e maggio. A ottobre, potrebbero scendere squadre come Zalgiris Kaunas e Bayern Monaco. Alle Super Finals le migliori 8 squadre a livello giovanile“.

Vis che nel futuro sarà impegnata su più fronti. “Noi abbiamo avuto la fortuna dell’entrata in società degli americani che non portano solo economia ma anche un tasso tecnico importante. Qui a Reggio inizieranno a lavorare coach che lavorano nei college e nella zona di New York. Ad agosto faremo un camp per italiani e europei, poi un camp a Brancaleone con 75 americani. A settembre dovrebbe partire l’Academy con tanti ragazzi 2009-2010-2011 da più parti del mondo che verranno qui a Reggio a lavorare e studiare“, conclude Di Bernardo.

